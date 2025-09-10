Veliki peh za Zagreb: Hrvatski prvak na vrućem gostovanju prokockao napad za bod i ostao bez svega

I to se dogodilo. Rukometaši Zagreba prvi put su izgubili od Pelistera u Ligi prvaka. U prijašnje četiri utakmice Zagreb je pobjeđivao. I to s pogotkom razlike u Bitoli, te uvjerljivo u Zagrebu. Ovoga puta prvaci Sjeverne Makedonije slavili su s 25:23 (13:12). Naravno da se je mogao izbjeći poraz. Na kraju krajeva imao je Zagreb zadnji napad na utakmici, dvadeset sekundi prije kraja. Bio je dogovor na time-outu da će Kavčić probati proći jedan na jedan. To se i dogodilo, no njegov šut nije bio dobar, vratar Heidarirad je obranio i sa svoje polovice poslao loptu u pranu mrežu jer je Zagreb igrao bez vratara.

Od samog početka to nije izgledao dobro za hrvatskog prvaka. Domaćin je brzo poveo s 4:1,a Zagreb je održavao kakvu-takvu razliku samo pogotcima iz sedmerca. Naime, prva tri pogotka postigao je Glavaš sa sedam metara, a prvi pogodak iz igre Zagreb postiže tek u 11. minuti. Mučili su se zagrebaši u napadu, Andrija Nikolić, trener hrvatskog prvaka, nije nikako pronalazio rješenja. Obrana je bila solidna ali izostale su obrane vratara. U 20. minuti upisao je Zagreb prvu obranu, a do kraja poluvremena ostao je na toj jednoj obrani Suljevića.

Srećom nije išlo ni domaćeg vratara Mitrevskog koji je prvo poluvrijeme završio sa samo tri obrane. Usprkos lošem izdanju Zagreb je na odmor otišao samo s minus jedan. Puno je tu bilo igrača koji su ostali dužni. Tek su zadovoljili Filip Glavaš i Luka Lovre Klarica, dvojica hrvatskih reprezentativaca. Ono što je bilo jasno i prije sada je dobilo samo svoju potvrdu. Zagreb će jako teško nadoknaditi odlazak Srne i Mandića. S njih dvojicom ovdje u Bitoli bila bi sasvim druga priča.

U nastavku se igralo nekako pogodak za pogodak, a Ante Grbavac se konačno "probudio" na vratima Zagreba. Zahvaljujući njegovim obranama, među kojima je bio i jedan obranjeni sedmerac, Zagreb je poveo s dva pogotka razlike (14:16). No, umjesto da mirno i strpljivo igraju u napadu, Zagrebaši su počeli raditi pogreške što je domaćin dobro koristio. Vanjska linija Pelistera poigravala se u nekim trenucima s obranom Zagreba pa su Hosni i Kuzmanovski šutirali ako na treningu, bez postavljenog bloka. Prevagu domaćinu donijele su obrane Iranca Heidarirada koji je susret zavrio sa šest obrana, uz 31,6 posto obranjenih udaraca. Nešto bolji statistiku je na kraju imao Grbavac (33,3 posto) ali nije pomoglo.

Sljedeći susret Zagreb igre opet u gostima. Odlazi kod Wisle, na još teže gostovanje nego što je bilo ovo u Bitoli. Da stvar bude još gora nakon dva gostovanje slijede dvije utakmice s dva favorita za odlazak na završni turnir. Kod kuće Barcelona pa u gostima PSG. U Zagrebu strahuju da bi mogli ući u crnu seriju poraza ki da bi do prvih bodova mogli doći tek sredinom listopada kada u goste dolazi danski GOG. U drugoj utakmici skupine Magdeburg je kod kuće pobijedio PSG s 37:31. najefikasniji kod domaće momčadi bili su Claar s 11, te Magnusson s osam pogodaka dok je Matej Mandić ostao bez obrane, od dva upućena šuta. Kod gostiju najefikasniji je bio Poljak Syprzak s 13 pogodaka. Mateo Maraš postigao je dva pogotka iz četiri pokušaja.