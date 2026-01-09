Zašto je Dinamo otišao na pripreme u Čatež? Pravi razlog mnoge bi mogao iznenaditi...

Nogometaši Dinama u ponedjeljak su se okupili, odradili testiranja i mjerenja i kažu nam iz stručnog stožera plavih da su svi došli u jako dobrom stanju. Imali su plavi malo odmora nakon prvog dijela sezone, a u drugom dijelu te natjecateljske stanke imali su i program rada kako nespremni ne bi došli na početak priprema za 'proljetni' dio sezone. Očito se nisu 'ubijali' u odojku i kolačima, a ako je tko i pojeo pokoji zalogaj više, to će se istopiti na priprema s kojima su krenuli jednim treningom u Maksimiru, pa preseljenjem u obližnji Čatež.

Dinamo je pomalo izazvao 'čuđenje u svijetu' jer je zimske pripreme odlučio odraditi u obližnjem Čatežu, dakle u vremenskim uvjetima kakvi su i u Zagrebu. Ta odluka odmah je kod nekih uprla prstom u klupsku blagajnu, jer, po tim stavovima, plavi nisu u situaciju da troše novac na skupe pripreme, na daleke destinacije i toplije krajeve.

Kakva je situacija u plavoj blagajni znaju samo dobro upućeni u maksimirske financije i teško je ovako sa stane reći da je to glavni razlog za ovakav odabir pripremne destinacije. Istina je da su plavi nekad u ovom zimskom periodu išli i u Kaliforniju, Španjolsku, Tursku. Čile, pa onda u Istru. No, odabir Čateža ima smisla. Prije svega jer su pripreme kratke, samo dva tjedna i za to se baš i ne isplati dva dana potrošiti na putovanja. Istra bi, kao često dosad, bila logičan odabir jer tamo je puno klubova, mogućih sparing-partnera. Ali, kad je pun klubova, onda je i problem s terenima, a ni vrijeme u Istri zna biti ćudljivo, hladno vjetrovito, a zna biti i kišovito, pa se tamo znalo raditi i po zamrznutim ili blatnjavim terenima.

Naša proslavljena skijašica i zlatna olimpijka, legendarna Janica Kostelić, slavi 44. rođendan. Iako je oduvijek bila iznimno tajanstvena, Janica svoj privatni život danas čuva više nego ikad. Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čatež je dugo bio pripremna baza naše reprezentacije, ali u ljetno vrijeme. No, u međuvremenu se dosta toga na toj destinaciji promijenilo, napravljeni su nedaleko bazena nogometni tereni, više se ne mora ići na trening u Brežice kao nekoć. Uz to, plavi će u tim toplicama imati grijani travnjak, a pri ovim debelim minusima to je zapravo i ključno.

U svom Maksimiru ne bi mogli tako raditi, vidjeli smo prvi trening u Maksimiru prije odlaska u obližnju Sloveniju i to nije bilo dobro, igralište 'Luka Modrić' bilo je očišćeno od snijega, ali tragovi su morali ostati jer je sve bilo zaleđeno, pa tak i prilično opasan za treniranje, a plavima u ovom trenutku nikako ne trebaju nove ozljede. Jedini grijani teen u Maksimiru je onaj na glavom terenu, a njega baš i ne treba 'raubati', uz to ni za momčad u ovom periodu nije idealno da bude u Zagrebu, a treba biti na okupu radi pojačavanja zajedništva. S obzirom na to da su pripreme kratke, plavima i ne treba više od jedne pripremne utakmice, imat će tu jednu, baš na stadionu u Maksimiru (austrijski Hartberg) na koju će 'skoknuti' iz Čateža pa se u Čatež i vratiti na još dva dana. Jedini minus Čateža, uz temperaturni minus, je što na grijanom travnjaku nema rasvjete, pa će plavi morati malo drukčije koncipirati svoje rasporede treninga.

Odlazak u toplije krajeve sigurno ima smisla, ali ima i negativnih posljedica. Naime, spremati se u nekakvim idealnim uvjetima, na ugodnom vremenu može izazvati i suprotni učinak, ponekad se onda baš nije lako prilagoditi uvjetima koji momčadi dočekaju kad se vrate u domaće dvorište. Za očekivati je da će Dinamo radeći po hladnoći biti spreman na uvjete kakvi ga očekuju na startu prvenstva, osim ako baš ne dođe nekakva opaka južina u međuvremenu. U Čatežu će raditi na dobrom travnjaku, a dobri travnjaci bi plave trebali čekati u na početku nastavka sezone. Naime, prvo će u svom Maksimiru, na grijanom terenu igrati sa FCSB-om, potom idu na kvalitetnu Opus arenu, pa u Dansku, dočekuju Vukovar, idu na Rujevicu, dakle čekaju ih dobri tereni.

Na plavima i njihovom treneru Kovačeviću je, kad im se priključi nakon što mu padne temperatura, ovaj period valja iskoristiti za uigravanje, toga je falilo u prvom dijelu sezone, a baš sad na početku nastavka Dinamo mora 'zapeti', pokazati gard za nastavak sezone i ne dopustiti ulazak nove mini krize.