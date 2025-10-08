Velike promjene u prijenosima Lige prvaka: Uključuje se Netflix?

Kako javljaju engleski mediji, 'streaming' div Netflix sprema se dati izdašnu ponudu za stjecanja globalnih prava prijenosa jedne utakmice Lige prvaka po kolu. To je u skladu s UEFA-inim planom da u sezoni 2027./28. preustroji ugovor za emitiranje, a krovna europska nogometna organizacija kako će novim modelom prodaje prava inkasirati oko pet milijardi dolara godišnje.

Promjene u novom načinu prodaje prava kreću se u smjeru koji bi trebao zainteresirati globalne streaming platforme da kupe prava za nogometne utakmice. Taj model već se pokazao uspješnim pa tako Amazon već prikazuje jednu utakmicu po kolu Lige prvaka u Italiji, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, Apple drži globalna prava za MLS, a i Disney je navodno sve zainteresiraniji za prenođenje sportskog sadržaja.

Platforma koja kupi globalna prava imala bi pravo prvog izbora za utakmicu utorkom, no postojala bi restrikcija, odnosno ograničenje na određen broj utakmica iste momčadi. Primjerice, ne bi mogli emitirati svaku utakmicu Barcelone ili Real Madrida. Netflix dosad nije prenosio previše sportskog sadržaja, ali u posljednje vrijeme počeli su i s tim pa su emitirali božićnu utakmicu NFL-a kao i boksački meč Jakea Paula i Mikea Tysona. Također su kupili američka prava za Svjetska nogometna prvenstva za žene 2027. i 2031.

Prodaja prava za Ligu prvaka, Europsku ligu i Konferencijsku ligu omogućile bi i drugim platformama da se nadmeću za prava na prenošenje utakmica na pet najvećih nogometnih tržišta: Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Italiji, Njemačkoj i Francuskoj. UEFA očekuje porast zarade od barem 10 posto što bi na godišnjoj razini iznosilo pet milijardi eura. To posljedično znači i više novca za klubove koji bi igrali u UEFA-inim natjecanjima.

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin nedavno je rekao kako se novi format Lige prvaka dosad pokazao kao pun pogodak - Zajedno gradimo nešto jedinstveno s ambicijom kako bismo isporučili najangažiraniji nogomet, najinovativniji i najpristupačniji, te proširili naše glavne tokove prihoda - kazao je.

Dodao je kako će UEFA potaknuti angažman s novom publikom, posebno u medijskom okruženju i krajoliku streaming prava koji se stalno mijenja, te maksimalno iskoristiti digitalne platforme i zauvijek približiti igru kako bi se europski nogomet zadržao na samom vrhu.