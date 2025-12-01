Velika pobjeda hrvatskih stolnotenisača: Sada smo u osam najboljih na svijetu

Hrvatski stolnotenisači i stolnotenisačice ostvarili su u ponedjeljak novu veliku pobjedu na Svjetskom kupu u Chengduu, svladavši Australiju s uvjerljivih 8-3 i već prije posljednjeg dvoboja u skupini potvrdili prolazak u drugu fazu natjecanja.

Riječ je o povijesnom uspjehu za hrvatski stolni tenis. Na svom premijernom nastupu na mješovitom Svjetskom kupu - turniru koji će od 2028. biti dio Olimpijskih igara u Los Angelesu - Hrvatska se plasirala među top osam reprezentacija svijeta. Vrijedi istaknuti i da je Europa na ovo natjecanje mogla poslati tek pet najboljih selekcija, a hrvatska je reprezentacija bila najniže rangirana u cijelom ždrijebu.

Pred hrvatskim stolnotenisačima i stolnotenisačicama je još okršaj s moćnim Japanom (u 5 sati po hrvatskom vremenu). I oni imaju dvije pobjede, uključujući posljednju protiv Indije (8-4). Japan je jedan od glavnih favorita turnira, no za hrvatske stolnotenisače i stolnotenisačice bit će to ujedno i susret bez pritiska - prilika da uživaju u igri protiv svjetske elite.

U 2. fazi pobjednici skupina i drugoplasirane ekipe ulaze u jedinstvenu skupinu u kojoj svi igraju međusobno, s tim da se rezultati međusobnih ogleda iz 1. faze prenose i ne ponavljaju. Najbolje četiri reprezentacije iz te faze idu u polufinale, gdje počinje nokaut-sustav.