Sljedeći protivnik vatrenih povukao iznenađujuć potez uoči utakmice: Žele mirni dočekati utakmicu

Hrvatska nogometna reprezentacija svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi igra u noći s utorka na srijedu u jedan sat iza ponoći po hrvatskom vremenu u Torontu. Protivnik vatrenih bit će Panama, reprezentacija koja je u prvom kolu poražena od Gane s 1:0, ali je pokazala kako može biti neugodan suparnik. Hrvatska je i dalje očiti favorit u toj utakmici, a Panamci su se odlučili na neočekivan potez kako bi pokušali stjeći prednost pred vatrenima.

Igrači i stručni stožer stigli su u Toronto cijeli dan ranije prije Hrvatske. Vatreni će se u najveći kanadski grad zaputiti danas oko 16:30 iz Dallasa, dok su Panamci već tamo. Predsjednik njihovog Nogometnog Saveza Cristian Nunez otkrio je kako je došlo do te odluke:

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- U zadnji tren smo malo promijenili planove. Prema prvotnom programu izbornika Thomasa Christiansena, trebali smo stizati u gradove tek dan prije utakmice. Ipak, za ovaj drugi susret donesena je odluka da dođemo dva dana ranije kako bi momčad u znatno mirnijem i stabilnijem okruženju dočekala treninge i utakmicu - izjavio je.

34. reprezentacija svijeta nada se kako će im dodatno vrijeme za prilagodbu pomoći protiv favorizirane reprezentacije i osvajača medalja na posljednja dva Mundijala. Vatreni će morati ići po pobjedu od prve minute nakon poraza od Engleske u prvom kolu. infromacije iz stožera reprezentacije kažu kako je protivnik shvaćen maksimalno ozbiljno i kako će sutra istrčati Hrvatska koja želi potvrditi status favorita i nametnuti se od prve minute.