Varaždin zbog skandala u češkom nogometu dobiva novog protivnika u Europi? Evo o čemu se radi

Varaždin je prošle sezone zauzeo treće mjesto u domaćem prvenstvu što mu je donijelo plasman u pretkola Konferencijske lige sljedeće sezone. Momčad iz baroknog grada trebala je svoj put započeti u drugom pretkolu protiv Hradec Kralovea iz Češke, no zbog skandala koji tresu tamošnii nogomet to bi se moglo naglo promijeniti.

Aktualni osvajač Češkog Kupa Karvina izbačena je iz elitnog ranga tamošnjeg nogometa zbog sudjelovanja u aferi s namještanjem rezultata. Gotovo je sigurno da će isti potez povući i UEFA koja bi tako izbacila Karvinu iz kvalifikacije Europske lige u koje su se plasirali upravo osvajanjem kupa.

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Tako bi se ostali klubovi iz Češke koji su izborili plasman u Europu "pomaknuli jedno mjesto naprijed". Viktoria Plzen bi preuzela mjesto karvine u posljednjem pretkolu Europske lige, Hradec Kralove bi zauzeli mjesto Viktorije u drugom pretkolu Europske lige, a Jablonec bi "upao" u drugo pretkolo Konferencijske lige.

Tako bi protivnik Varaždinaca zapravo trebao biti Jablonec, momčadi koja je zauzela peto mjesto u Ligi za prvaka i ostala bez Europe. Prvi susret na rasporedu je 23. srpnja u Varaždinu, a uzvrat se igra tjedan dana kasnije u Češkoj.