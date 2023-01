Večernji doznaje: Klub iz Premier lige šalje ponudu za Mislava Oršića! Dinamu se smiješi odlična zarada

Mislav Oršić vratio se u svlačionicu Dinama i jučer s plavima otišao na pripreme u Rovinj. No, pitanje je koliko će se tamo zadržati jer ponovno su krenuli upiti za ovog sjajnog igrača plavih i neće biti čudo ako već za koji dan Oršić napusti Rovinj i zaputi se u Englesku. Naime, kako saznajemo za Oršića je ozbiljno zagrizao jedan engleski klub, no nije riječ o Burnleyu koji ga je želio prije godinu dana, ali je ponuda od deset milijuna eura odbijena, plavi ga nisu željeli pustiti, a i navijači su od Oršića tražili da ostane i odigrao je još jednu sjajnu godinu u Dinamu i sada na SP-u u reprezentaciji.

No, sada je riječ o klubu iz Premier lige čija se ponuda očekuje ovih dana. Procjenjuje se da bi transfer mogao biti između šest i osam milijuna eura, što je manje nego prije godinu dana, ali je riječ o klubu iz elitnog razreda engleskog nogometa, a Oršić već ima 30 godina. Ovo mu je vjerojatno i zadnja prilika da si ispuni san o igranju u Premier ligi, za očekivati je i da će Dinamo biti susretljiv. Jer, Oršić je već toliko toga napravio za plave i bilo bi korektno da ga puste.

No, konkretna ponuda tek se očekuje, pa će se onda o tome u Dinamu raspravljati, no držimo da Oršića nećemo gledati u nastavku našeg prvenstva. Nagađa se da riječ o slavnom liverpulskom klubu Evertonu, ali to spada u sferu nagađanja, nikakve službene potvrde nema da prelazi u toffiese.