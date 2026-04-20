Večernjakovac Damir Mrvec dobio prestižnu nagradu za praćenje ženskog sporta

Novinar Večernjakovove sportske rubrike Damir Mrvec dobitnik je "Nagrade Milka Babović" Hrvatskog zbora sportskih novinara za 2025. godinu - za osobit doprinos popularizaciji ženskog sporta.

Dugi niz godina na stranicama Večernjeg lista i u njegovu online izdanju objavljuju se tekstovi u kojima do riječi i medijskog prostora dolaze isključivo sportašice, nerijetko i iz onih tzv. malih, medijima manje atraktivnih sportova. Od atletike, kao planetarno priznate „kraljice sportova“, preko popularnih loptačkih sportova - nogometa, rukometa, odbojke…, pa do konjičkog sporta ili boćanja i kuglanja, novinar Damir Mrvec neumorno donosi priče o sportašicama koje svojim postignućima ili posebnošću zaslužuju medijsku pozornost. Ponekad je to intervju, ponekad reportaža, nekom drugom prigodom samo vijest ili fotovijest, ali činjenica je da kroz pero Damira Mrveca ženski sport kontinuirano živi na Večernjakovim stranicama kao rijetko u kojem drugom mediju. Brojne mlade

sportske nade s vremenom su postale i etablirane hrvatske sportašice nakon što ih je medijski promovirao Večernji list, a zasluge za to umnogome pripadaju upravo kolegi Mrvecu. Iskusni novinar, s više od četiri desetljeća vjernosti sportskoj redakciji Večernjeg lista, kroz to je razdoblje brojnim sportašicama, ženskim klubovima i nacionalnim nacionalnim reprezentacijama osigurao medijski tretman kakav zaslužuju - stoji u obrazloženju HZSN-a.

- Primiti nagradu koja nosi ime Milke Babović za mene je iznimna čast i velika odgovornost. Milka Babović nije bila samo vrhunska novinarka, već i simbol predanosti, elegancije i profesionalizma u sportskom novinarstvu. Njezino ime obvezuje – na istinu, na kvalitetu i na poštovanje prema sportašima o kojima govorimo. Osobno sam je poznavao, bili smo zajedno na mnogim natjecanjima, najčešće klizačkim, i uvijek je bila spremna pomoći. Bila je topla i draga osoba; s njom je uvijek bilo lijepo i korisno provoditi vrijeme.

Ova nagrada za mene nije samo priznanje za dosadašnji rad, nego i poticaj da nastavim još snažnije i glasnije pratiti ženski sport. Sportašice koje svakodnevno pomiču granice, ruše predrasude i ostvaruju vrhunske rezultate zaslužuju jednaku vidljivost, poštovanje i prostor u medijima.

Kao novinar vjerujem da imamo odgovornost ne samo informirati, nego i oblikovati percepciju javnosti. Svaki tekst, prilog ili reportaža prilika je da istaknemo trud, talent i priče koje često ostaju u sjeni. Od brojnih tekstova posvećenih ženskom sportu u prošloj godini izdvojio bih veliki razgovor s Blankom Vlašić, atletičarkom koju sam pratio od početka do završetka njene karijere. Zanimljivo je da sam jedini od novinara uživo gledao osvajanje 11 njezinih medalja na europskim i svjetskim prvenstvima te na Olimpijskim igrama.

Zahvaljujem svima koji su prepoznali moj rad – urednicima, kolegama, sportašicama koje su mi ukazale povjerenje, kao i publici koja prati i podržava ženski sport. Bez vas, ovo priznanje ne bi imalo isti značaj.

Mrvec je nagradu primio na 44. Saboru HZSN-a održanom u karlovačkom Kinu Edison.

Ostale nagrade i priznanja HZSN-a:

Novinar godine: Dražen Krušelj (Jutarnji list)

Životno djelo: Jurica Gizdić (post mortem)

Posebna priznanja (2): Sportske novosti i Sportnet.hr

Priznanje za fotografiju: Marko Lukunić (Pixsell)

Priznanje za intervju: Stipe Antonijević (Nova TV)

Priznanje za publicistiku: Tomislav Gabelić (24sata)

Priznanje za reportažu: Mateo Pukšar (MAX Sport)

Priznanje za komentar: Dražen Pinević (Sportske novosti)

Priznanje za internetsko novinarstvo (2): Mato Galić i Hrvoje Tironi (24sata)

Priznanje za rad na društvenim mrežama: Valentina Kramarić Pukljak

Priznanje za medijsku službu: Medijski tim HRS-a

Priznanje za suradnju s medijima: Josip Glasnović

Priznanje za lokalno novinarstvo: Marijan Bakić (KA portal).