Rusi podigli ruke u zrak i predali se: Kad su vidjeli tko stoji s druge strane nišana, nisu mogli vjerovati

Prizor predaje dvojice ruskih vojnika s rukama u zraku na prvoj crti bojišnice nije novost, no jedan je detalj prošlog ljeta zauvijek promijenio vojnu doktrinu. S druge strane nišana nije stajao ukrajinski pješak, već daljinski upravljani robot, dok je operater cijelu akciju nadgledao s udaljenosti od nekoliko kilometara. Bila je to, prema tvrdnjama Kijeva, prva operacija u povijesti u kojoj su položaji zauzeti, a neprijatelji zarobljeni isključivo upotrebom kopnenih i zračnih dronova. CNN-ova reportaža s terena otkriva kako Ukrajina planira do kraja godine čak trećinu pješaštva zamijeniti strojevima.

Ovo je budućnost ratovanja – i događa se upravo sada. "Položaj je zauzet bez ispaljenog metka", izjavio je za CNN Mykola "Makar" Zinkevych, zapovjednik ukrajinske jedinice koja je provela misiju. Zinkevych, koji služi u jedinici "NC13" treće zasebne jurišne brigade, zaduženoj za kopnene robotske sustave, rekao je da je operacija prošlog ljeta bila prvi put u povijesti da je neprijateljski položaj zauzet, a zarobljenici odvedeni pomoću kopnenih robota i dronova bez sudjelovanja pješaštva. Iako je takvu tvrdnju teško neovisno potvrditi, ona naglašava ponos Kijeva vlastitom tehnologijom. Od tada su misije u kojima roboti zamjenjuju vojnike postale svakodnevica ove jedinice.

Nebo iznad bojišnice u Ukrajini godinama vrvi dronovima, što predstavlja veliku prijetnju pješaštvu. Kao odgovor, Ukrajinci su počeli eksperimentirati s kopnenim dronovima – vozilima na daljinsko upravljanje s kotačima ili gusjenicama – i kopnenim robotskim sustavima. Prvotno su korišteni uglavnom za evakuaciju ranjenika i opskrbu postrojbi, ali sve češće služe i za izravne borbene jurišne misije. Kopnene dronove puno je teže uočiti i presresti nego veća vojna vozila. U usporedbi sa zračnim pandanima, mogu raditi u svim vremenskim uvjetima i nositi znatno veći teret. Također su izdržljiviji i imaju dulji vijek trajanja baterije.

Krajem prošle godine Treći armijski korpus priopćio je kako je jedan kopneni robot opremljen strojnicom uspio zadržavati rusko napredovanje čak 45 dana, uz tek lagano održavanje i punjenje baterije svaka dva dana. "Moramo razumjeti da nikada nećemo imati više ljudstva i nikada nećemo imati brojčanu prednost nad neprijateljem", rekao je Zinkevych, ističući rusku nadmoć u broju vojnika. "Stoga tu prednost moramo ostvariti kroz tehnologiju." Trenutačni cilj je, kaže, ove godine zamijeniti trećinu pješaštva dronovima i robotima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da su dronovi i roboti samo u posljednja tri mjeseca proveli više od 22.000 misija. "Životi su spašeni više od 22.000 puta kada je robot otišao u najopasnija područja umjesto ratnika", rekao je Zelenski.

Robert Tollast, stručnjak za kopneno ratovanje s britanskog instituta RUSI, kaže da će napredak u Ukrajini "potaknuti žestoku raspravu o tome jesu li ovi roboti budućnost ratovanja". Smatra da će kopneni dronovi teško moći samostalno držati teritorij (uspoređujući to s upotrebom tenkova bez podrške pješaštva), ali su postali ključni u evakuaciji, opasnim misijama opskrbe i razminiranju. Više od četiri godine rata prisilile su Ukrajinu da postane svjetski lider u borbenim dronovima. Ta je težnja dodatno pojačana imenovanjem Mihajla Fedorova ministrom obrane u siječnju. Fedorov, bivši ministar digitalne transformacije, uveo je "ratni plan" – nacrt kojim Ukrajina planira "prisiliti Rusiju na mir".

Strategija je snažno usmjerena na podatke i tehnologiju. Cilj je stvoriti "zonu uništenja" duboku 15 do 20 kilometara duž prve crte, gdje dronovi i roboti rade bez prestanka. Ministarstvo obrane objavilo je da oko 1.000 posada već djeluje u sklopu ovog novog programa. Rusija kaska u ovoj utrci, ali također napreduje. "Na bojnom polju odlučujući faktor nije tko je izumio tehnologiju, već tko ju je uspio masovno proizvesti i primijeniti na duge staze", upozorava Zinkevych. Dok prednost u dronovima možda nije presudna za ishod rata, vodstvo Kijeva u ovoj sferi privlači pozornost izvan Europe. Primjer je Bliski istok, gdje su države koje su uložile milijarde u konvencionalno oružje shvatile da koriste projektile od 4 milijuna dolara kako bi oborile dron koji košta 50.000 dolara. Ukrajina nudi svoja saznanja u zamjenu za resurse koji joj očajnički trebaju, poput raketa za protuzračnu obranu. Zelenski je već posjetio Saudijsku Arabiju, Katar, UAE, Tursku i Siriju, potpisujući niz novih ugovora.

Sljedeći veliki korak je, naravno, AI (umjetna inteligencija). Ukrajina već razvija AI modele za bespilotne sustave koristeći stvarne podatke s bojišta. Ipak, mnogi su oprezni. "Konačnu odluku uvijek mora donijeti čovjek", kaže Zinkevych. "Biste li povjerili oružje umjetnoj inteligenciji? Kako možemo biti sigurni da će razlikovati prijatelja od neprijatelja?" Ipak, kao bivši pješak, Zinkevych je zadivljen napretkom. "Da sam čuo sebe kako ovako govorim 2022. godine, rekao bih da neki luđak priča gluposti... sve je to bila samo znanstvena fantastika", zaključuje. "Ali ljudski život je neprocjenjiv, dok roboti ne krvare. Kopnene sustave moramo razvijati brže i masovnije."