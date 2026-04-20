Ovo je bio okidač napetosti, a sada bi se sve moglo riješiti? Javio se Orbán: 'Primili smo signal...'

Mađarski premijer u odlasku Viktor Orbán spreman je ukinuti veto na zajam Ukrajini od 90 milijardi eura ako se obnovi dotok nafte u Mađarsku. Riječ je o nafti koja se isporučuje preko naftovoda Družba, a koji je, prema navodima Kijeva, oštećen u ruskom napadu dronom. Ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku bila je okidač napetosti uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj 12. travnja. Orbán je, podsjetimo, tada dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini. No, čini se kako bi se situacija mogla razriješiti i prije nego što novo vodstvo preuzme Mađarsku.

"Preko Bruxellesa primili smo signal iz Ukrajine da su spremni već od ponedjeljka obnoviti isporuke nafte preko naftovoda Družba, pod uvjetom da Mađarska ukine svoju blokadu 90 milijardi eura vrijednog EU zajma. Mađarska pozicija nije se promijenila: nema nafte = nema novca. Čim se isporuke nafte obnove, više nećemo stajati na putu odobravanja zajma. Isplata tog zajma ne predstavlja nikakav financijski teret ni obvezu za Mađarsku", naveo je Orbán.

Kao odgovor na prekid dotoka nafte, Orbán je ranije blokirao i daljnje sankcije EU Rusiji. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ih pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da je riječ o pranju novca. Njega, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom.

Na izborima 12. travnja, Mađari su odlučili kako je vrijeme za promjene te da 16-godišnjoj vladavini Viktora Orbána treba doći kraj. Péter Magyar i njegova oporbena stranka Tisza premoćno su pobijedili, a to je donijelo olakšanje Europskoj uniji. Budući premijer znatno je naklonjeniji Europskoj uniji od svog prethodnika pa su njegovu pobjedu mnogi dočekali s oduševljenjem.