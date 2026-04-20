PLAN RASTA ZA ZAPADNI BALKAN

Alarm u Srbiji zbog EU odluke, milijarde pod upitnikom, Brnabić odmah reagirala: 'To ne bi bilo fer'

Aleksandar Vučić obratio se javnosti o energetskoj situaciji u Srbiji
Večernji.hr
20.04.2026.
u 13:33

U fokusu je iznos od oko 1,5 milijardi eura iz Plana rasta za zapadni Balkan, koji bi Srbiji mogao biti uskraćen zbog spornih pravosudnih reformi.

Europska unija sve je bliže odluci da financijski sankcionira Srbiju zbog zastoja i nazadovanja u provedbi reformi povezanih s pristupanjem. Prema informacijama koje prenosi N1, Bruxelles će zamrznuti dio sredstava namijenjenih toj zemlji. Očekuje se da će povjerenica za proširenje Marta Kos službeno iznijeti ovu mogućnost na sastanku Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET). U fokusu je iznos od oko 1,5 milijardi eura iz Plana rasta za zapadni Balkan, koji bi Srbiji mogao biti uskraćen zbog spornih pravosudnih reformi.

Konačna odluka, međutim, ovisit će o mišljenju Venecijanske komisije o tzv. “Mrdićevim zakonima”. Upravo ti zakoni izazvali su zabrinutost u Bruxellesu, jer se smatra da njihovo usvajanje i provedba udaljavaju Srbiju od europskih standarda. Marta Kos već je izrazila stav da bi primjenu tih zakona trebalo obustaviti dok se ne dobije jasna pravna ocjena.

Osim Srbije, i ostale države zapadnog Balkana suočene su s potencijalnim financijskim posljedicama. Ukupno više od 700 milijuna eura moglo bi biti uskraćeno ako zemlje ne ispune preuzete reformske obveze do 30. lipnja. Riječ je o rokovima koji su već jednom pomaknuti, budući da su reforme prvotno trebale biti dovršene do kraja lipnja prošle godine.

Na moguće zamrzavanje sredstava reagirala je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Izrazila je sumnju da će takva odluka biti donesena prije nego što Venecijanska komisija objavi svoje mišljenje. „Ne vjerujem da će doći do zamrzavanja fondova, posebno jer još nije doneseno mišljenje Venecijanske komisije. Proces traje, a očekujemo da će konačna ocjena stići tek u lipnju“, izjavila je Brnabić, prenosi Blic. Istodobno, kako piše Nova.rs, srpska vlada već je poduzela određene korake. Državnim institucijama naloženo je da pri izradi zakona i podzakonskih akata posebnu pažnju posvete usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije, kao i obveznim konzultacijama s Europskom komisijom prije usvajanja novih propisa.

Izgubio kontrolu nakon pada Orbana: Vučić je sve veća prijetnja regiji
Srbija Aleksandar Vučić Europska unija

KU
kublajkhan
13:48 20.04.2026.

Druže Brnabić, to je više nego fer. Nije fer što vam se do sada gledalo kroz prste

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
14:17 20.04.2026.

Lovu tražite od prijatelja iz Moskve.

Castro
Castro
13:44 20.04.2026.

Imaju rijec fer u svom jeziku ?? aha... pa hajde onda budite fer i kazite gdje su nestali koje trazimo godinama.

