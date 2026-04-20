Svećenici ne vjeruju što Hrvati stavljaju u košarice za milodar: 'Bolje je ne dati ništa nego to'

Objava jedne hrvatske župe posljednjih se dana ubrzano širi društvenim mrežama nakon što su se vjernicima obratili zbog nesvakidašnjeg problema: u košarici za milodar i dalje završavaju kune, iako ta valuta više nije važeća. Iz Župa Skrad poručili su kako se takva praksa ponavlja te zamolili vjernike da ne ostavljaju nevažeći novac tijekom mise. U kratkoj, ali izravnoj poruci naveli su da je milodar dobrovoljni dar te da je bolje ne dati ništa nego namjerno ostavljati kune koje više nemaju vrijednost.

„Molimo sve vjernike da ne stavljaju kune u milostinju jer to više nije važeći novac. Milostinja je dobrovoljni dar te je bolje pomoliti se i ne dati ništa nego doći na misu, moliti se Bogu i namjerno davati nevažeći novac i to u više navrata“, poručili su iz župe. Objava je izazvala brojne reakcije na internetu jer je župa otvoreno prozvala ponašanje za koje tvrdi da se ponavlja. Ujedno su isključili mogućnost komentiranja objave.

Što je zapravo milodar i zašto je važan, ranije je detaljnije pojašnjeno i u objavi Župe Gajnice. Tamo navode da su milodari novčani prilozi koji se daruju crkvenoj zajednici radi redovitog funkcioniranja župe, uzdržavanja svećenika, održavanja sakralnih prostora, obnove objekata, financiranja projekata te pomoći potrebitima.

Tijekom mise milodar ima i liturgijsko značenje jer predstavlja žrtvu zahvalnosti te potporu Crkvi i zajednici. Ujedno se smatra izrazom solidarnosti i ljubavi prema bližnjima, osobito prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Milodari se najčešće prikupljaju tijekom misnog slavlja ili pri izlasku iz crkve, dok vjernici ponekad novac ostavljaju i u škrabicama kada navrate u otvorenu crkvu izvan termina mise.