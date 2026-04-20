© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
'pojačajte oprez u svom domu'

Provalili im u kuću dok su bili unutra! Zagrebački kvart na nogama: 'Nisu ih zaustavila ni svjetla ni tri auta'

20.04.2026.
u 11:27

Susjedi dijele zastrašujuća iskustva i upozoravaju, pokušaji provala sve češći, građani traže veću prisutnost policije u kvartu

Stanovnici zagrebačkog Vrapča upozoravaju na zabrinjavajući slučaj provale koji se, prema svemu sudeći, dogodio dok je obitelj bila u vlastitom domu. Incident je izazvao veliku pozornost na društvenim mrežama, gdje se javio niz Zagrepčana sa sličnim iskustvima.– Dragi susjedi, pojačajte oprez u svom domu. Nama su provalili u kuću dok smo bili unutra s upaljenim svjetlima i tri parkirana auta ispred kuće, isto tako i u susjednu kuću u Ulici Margalići. Takvi provalnici su spremni na sve – stoji u objavi jedne stanarke.

U komentarima su se brzo počela nizati svjedočanstva i reakcije zabrinutih građana. Jedan susjed tvrdi kako je i kod njega zabilježen pokušaj provale tijekom noći.– Kod mene je bio pokušaj sa srijede na četvrtak oko jedan ujutro, sljedeći put ih čeka iznenađenje – napisao je. Sličnu situaciju opisala je i druga stanarka, koja navodi kako je nepoznati muškarac ušao u stan dok je ona bila u dnevnom boravku. – Susjeda se nije zaključavala, a on je ušao. Uspjela sam ga izgurati van, a potom je naišao jedan stanar i verbalno mu zaprijetio – stoji u komentaru. Dio građana kritizira i, kako kažu, nedovoljnu prisutnost policije na terenu. – Nek se malo voze po kvartu, a ne da stoje na jednom mjestu – poručio je jedan od komentatora.

AN
AnimaTor
11:42 20.04.2026.

Nema Kvartovskih policajaca.ministar Božinović obećavao i obećavao Kvartovske policajce.A od toga nema ništa.Obećanja Ludom radovanja.

