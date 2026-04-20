Korupcija, ali i šutnja u nadzornim tijelima zadnja je faza rata protiv Hrvatske

Danima se zgražamo na vijesti o izvlačenju milijuna eura javnog novca iz nekih sportskih saveza i s nemalim se čuđenjem pitamo kako to nitko nije primijetio i prijavio. Posebno je važno pitanje: kako taj lopovluk nisu vidjeli oni koji bi trošenje javnog novca trebali pomno nadzirati? To su ljudi s imenom i prezimenom, često istaknuti političari, čiji je jedini zadatak spriječiti prebacivanje milijuna u privatne džepove. Sada se opravdavaju kako nisu ni znali ni vidjeli, no umjesto toga, svi oni koji drže do vlastitog dostojanstva morali bi napokon reći: Ne u moje ime!