Jack Draper propušta Masterse u Madridu i Rimu, nada se nastupu na Roland Garrosu

Draper je trenutačno na 28. mjestu pojedinačne ATP ljestvice, a nakon što izgubi spomenute bodove bit će rangiran oko 75. pozicije. Britanski 24-godišnji tenisač zbog ozljede tetive koljena nije nastupio ni na Mastersu u Monte Carlu, a u Barceloni je bio prisiljen predati meč Argentincu Etcheverryju u trećem setu dvoboja prvog kola. Prethodno je zatražio pomoć fizioterapeuta i igrao s trakom na području ispod desnog koljena, koju je povremeno koristio i u ožujku na putu do četvrtfinala u Indian Wellsu.

"Ozljeda je frustrirajuća, ali zahvalan sam što nije ništa ozbiljnije. Oporavak ide dobro i dobri su izgledi da ću biti spreman za nastup na Roland Garrosu", izjavio je Draper.

Jedini teniski Grand Slam turnir na zemljanoj podlozi će započeti 24. svibnja, a Draper razmatra mogućnost nastupa na ATP turniru u Hamburgu ili Ženevi koji su na rasporedu tjedan dana prije.

Draper je prošle godine, nakon osvajanja naslova u Indian Wellsu došao do četvrtog mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici, a onda su nastupili problemi s koljenom. U ne tako dugačkoj profesionalnoj karijeri, 24-godišnji Britanac je već imao dosta problema s ozljedama. Prije tri godine ga nije bilo šest mjeseci na terenima zbog ozljede ramena, a uoči prošle sezone mučili su ga bolovi u kuku. No, sjajno se oporavio, osvojio prvi Masters naslov u Indian Wellsu i došao do finala u Madridu.

No, novi su se zdravstveni problemi javili u drugom dijelu sezone, u kojem je nakon poraza od Marina Čilića u 2. kolu Wimbledona do kraja 2025. odigrao još samo jedan meč na US Openu. Problemi ljevorukog tenisača s bolovima u ruci kojom igra, natjerali su ga na prisilan prekid nastupa, kojima se vratio u veljači ove godine, kad je zaigrao za reprezentaciju Velike Britanije u Davis Cupu.

"Tenis je poput balona i ponekad vam se može učiniti da je to sve što je važno u životu. Kad imam vremena za druge stvari, pobrinem se da ga iskoristim na pametan način, tako da kad je vrijeme za povratak tenisu budem spreman opet mu se u potpunosti posvetiti", rekao je Draper u veljači.