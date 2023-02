Bogati NFL sve više se širi i na Europu: Ove godine nove utakmice u Njemačkoj

Jedan od najpoznatijih i najbogatijih klupskih finala na svijetu - Super Bowl održava se večeras u američkoj saveznoj državi Arizona. To je finale doigravanja NFL-a, američkog nogometa koji je najskuplja klupska liga na svijetu. Samo za jednu reklamu od 30 sekundi brendovi moraju platiti čak 7 milijuna američkih dolara. Jasno, Super Bowl se ipak ne može mjeriti recimo s nogometnim Svjetskim prvenstvom, najveće nogometno natjecanje ipak privlački puno širu međunarodnu pozornost i gledatelji Svjetskog prvenstva se mjere u milijardama ljudi.

Ali, iako je prvenstveno najpopularniji u Americi, NFL ima puno vjernih pratitelja i u Europi. Štoviše, posljednjih godina se ovaj sport sve više prati u Europi. O tome svjedoči i međunarodni doseg NFL-a u smislu odigravanja utakmica.

Naime, već desetljećima NFL uvijek ima i neke utakmice regularne sezone koji se odigravaju i van Amerike. U Europi je to uvijek bilo u Londonu, ali lani se prvi puta dogodilo da je neka utakmica regularne NFL sezone odigrana u Njemačkoj.

Foto: Danijel Lijović

Dogodilo se to 13. studenoga u Münchenu, a prvu njemačku NFL utakmicu tada su odigrati Tampa Bay Buccaneers i Seattle Seahawks. Imao sam priliku biti na toj utakmici i svjedočiti velikoj popularnosti NFL-a. Bila je to neka vrsta "mini europskog Super Bowla".

Foto: Danijel Lijović

Fanovi su se u dugim redovima slijevali prema Allianz Areni, a bilo mi je zanimljivo promatrati kako su gotovo sve 32 momčadi NFL-a bile zastupljene u dresovima koje su navijači nosili. Već i prije same utakmice, München je danima bio u bojama dresova NFL momčadi, bio je organiziran niz događaja za fanove. Većinom su to bili Nijemci iz svih dijelova Njemačke, ali naletio sam i na Talijane, Francuze, Španjolce...

Ulaznice za NFL utakmicu u Münchenu bile su rasprodane mjesecima ranije, a da biste ih dobili priliku kupiti morali ste imati nevjerojatnu sreću i svemirski brzi internet. Naime, i sam sam pokušavao kupiti ulaznice za ovu utakmicu, ali nisam uspio jer je jednostavno bilo previše zainteresiranih navijača.

Foto: M. Č.

Stadion je na kraju primio 69.811 sretnih gledatelja, ali je ulaznice pokušavalo kupiti više od milijun ljudi! Službene cijene su bile od 100-150 eura na više, ali već u sljedećim danima na internetu se prodavalo po puno višim cijenama. NFL ludnica u Njemačkoj je tih dana išlo do tolike mjere da su se neke ulaznice na internetu prodavali i za čak 33.000 eura! E, a to vam je otprilike Super Bowl razina u Americi!

Foto: Danijel Lijović

"Polako je NFL stigao i u Njemačku. Od 2012. sam u kontaktu s NFL-om. Krenuli smo s prijenosom jedne utakmice godišnje, to je bio Super Bowl. A vidite što se dogodilo u 10 godina, stigla je ovdje i utakmica. Došao nam je Goodell u goste. Stigli su i vlasnici Patriotsa i Chiefsa. Za 10 minuta su rasprodali sve ulaznice, a imali su priliku prodati 2,3 milijuna ulaznica, toliko je ljudi htjelo kupiti karte. Na eBayu ste mogli naći ulaznice za normalna sjedala po cijeni od 5000 eura. Rekao bih da je bilo vrijeme da stvarno NFL dođe u Njemačku. Vidi se koliko zanimanje ovdje vlada, koliko je tržište i entuzijazam ovdje", priča mi Željko Karajica, menadžer našeg boksača Filipa Hrgovića, ali i pokretač te izvršni direktor europske Lige američkog nogometa (ELF).

Foto: Danijel Lijović

"Europska liga američkog nogometa je krenula prije nekoliko godina s 8 momčadi iz 3 zemlje, drugu sezonu smo završili s 13 momčadi iz pet zemalja i evo novu sezonu ćemo krenuti s 18 momčadi iz 10 europskih država. Ako je NFL na ocjeni deset, mi smo na pet. Salary cup nam je oko 200.000 eura. Na neke utakmice regularne sezone dođe i više od 10.000 gledatelje. ove godine smo kao liga prodali oko 250.000 ulaznica, sljedeće godine planiramo prodati ukupno preko 400.000-450.000 ulaznica. To su već brojke koje pokazuju da postaje ozbiljno", otkriva Karajica.

Foto: M. Č.

NFL je dakle vrlo popularan u Njemačkoj, a sada kada su stigle i službene utakmice, očito je da tu namjerava i ostati pa i širiti se. Naime, već je potvrđeno da sljedeće godine u Njemačku stižu Kansas City Chiefsi koji upravo večeras igraju u Super Bowlu te New England Patriotsi, najtrofejnija NFL franšiza u zadnjih 20-tak godina.

NFL je potpisao ugovore po kojima će se utakmice njihove regularne sezone četiri godine odigravati u Frankfurtu i Münchenu. U 2023. se NFL vraća i u Veliku Britaniju gdje će se u Londonu odigrati čak tri utakmice, dvije na stadionu premijerligaša Tottenham Hotspur na koji stižu Buffalo Billsi i Tennessee Titansi. Jacksonville Jaguarsi će se pak vratiti na slavni stadion Wembley koji postaje njihov domaći teren van Amerike.

Foto: Danijel Lijović

NFL svakako misli ozbiljno o širenju prema Europi. Jer ovo nisu bilo koje momčadi. Chiefsi i Patriotsi predstavljaju vrh NFL kreme, kao i Billsi (lani su u Londonu bili i Packersi). Chiefsi su super uspješni posljednjih pet godina sa svojim svemoćnim quarterbackom Patrickom Mahomesom i jednim od najboljih trenera lige Andyjem Reideom. A Patriotsi u Europi imaju armije navijača jer su toliko dugo bili uspješni pa su bili i redovni sudionici Super Bowla već desetljećima.

A koga je NFL poslala u München na prvu njemačku NFL utakmicu? Pa Toma Bradyja! Najvećeg i najtrofejnijeg NFL igrača u povijesti te lige. Čovjek ima rekordnih 7 osvojenih naslova pobjednika Super Bowla, nastupio je čak u 10 Super Bowla i drži sve moguće i nemoguće rekorde lige. Brady se u međuvremenu umirovio, po drugi puta, i izgleda ovaj put doista zaozbiljno pa je 2022. bila idealna godina da ga NFL pošalje u Europu da odradi ono što Brady zna najbolje - pobijedi!

Foto: Danijel Lijović

Ne, samo da je Brady te hladne münchenske večeri vodio svoje Buccaneerse do pobjede nad do tada vrućim Seahawksima, nego je Brady odradio i odličan posao za NFL kroz medijsku eksponiranost. Usred konferencije za medije srdačno je i duhovito primio neočekivani poklon novinara.

Novinar njemačke televizije Pro Sieben (koja ima prava na prijenos NFL utakmica) Robert Salkowsky poklonio je Bradyju bavarske kratke hlače lederhosen. "Ekipa, što kažete, kako bih izgledao da ovo nosim u nedjelju", veselo je rekao Brady u šali okupljenim novinarima. Ali, potom je odmah dobacio da ima drugu ideju i da će u novu lederhosen uniformu poslati mladom zamjenskom quarterbacku u momčadi Tampa Bay: "Dat ću da to nosi Kyle Trusk".

Brady je isticao da se raduje zaigrati u Njemačkoj (time je oborio još jedan rekord u NFL-u jer je postao prvi quarterback koji je igrao u čak tri zemlje van Amerike u nekoj utakmici regularne sezone nakon što je već odigravao utakmice u Meksiku i Velikoj Britaniji).

Foto: Danijel Lijović

"Moj prijatelj i bivši suigrač iz Patriotsa Sebastian Vollmer mi je uvijek govorio da su ovdje najbolji nogometni navijači. Tako da očekujem da budu glasni, da navijaju cijelu utakmicu. Vjerojatno dosta dobro poznaju američki nogomet iako se ovdje ne igra profesionalno. A moj njemački? Pa ne znam ga baš, pokušavali su me nešto naučiti kad sam bio u Patriotsima, ali nije se baš zadržalo. U svakom slučaju biti ovdje je sjajno. Govorim svojim suigračima, nećete se kroz karijeru sjećati svih utakmica, ali ovih se sjećate, to su nova iskustva."

Nakon utakmice i pobjede Bucsa 21:15, Brady je bio presretan. Europska stadionska atmosfera zadivila je i njega. Navijači su bili glasni, skandirali su i pjevali. A Brady, dakako nije zamjerio ni što je zapravo više to bila gostujuća publika jer je bilo očito da je na tribina više fanova Seattlea, nego njegove momčadi Tampa Bay.

VIDEO Prvi NFL touchdown u Njemačkoj: Tom Brady dodavanje za Julio Jonesa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Ovo je bilo jedno od najboljih iskustava koje sam ikad imao u NFL-u. A to puno govori jer sam u ligi čak 23 godine. Za, utakmicu regularne sezone ovo je bilo sjajno, vidjeti ispunjen stadion i takvu električnu atmosferu. Osjetio sam naboj s tribina već na zagrijavanju. Nadam se da su njemačko fanovi uživali i da su dobili ono po što su došli", poručio je Brady. Dodao je i da je ostao opčinjen kad su navijači pred kraj utakmicu počeli pjevati američke hitove "Take Me Home, Country Roads" i "Sweet Caroline". A fanovi se ni tad nisu razilazili, nego su pjevali i nakon utakmice.

Foto: M. Č.

Inače, Bucsi su u utakmicu krenuli vrlo uvjerljivo, poveli su preko prvog "touchdowna" neke NFL momčadi u Njemačkoj - nakon što je Brady dodavanjem lijepo pronašao Julio Jonesa, a ovaj se neometan sjurio u "endzonu".

VIDEO Pogledajte kako se Brady poskliznuo na travnjaku Allianz Arene kad se okušao u ulozi hvatača umjesto quaterbacka

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U jednom trenutku je utakmica postala i revijalna, Bucsi su se odlučili na trik akciju u kojem je quarterback poziciju na kraju uzeo running back Leonard Fournette, on je loptu bacao upravo Bradyju ne bi li Tom po prvi put u svojoj karijeri ostvario "touchdown" hvatanjem, ali Brady se poskliznuo i pao na skliskom jesenskom travnjaku pa je to samo ispalo vrlo smiješno i završilo je u presijecanju pa se Brady morao snalaziti podmetnuvši nogu suparničkom igraču... Na kraju je ta pobjeda u Münchenu bila vrlo važna za Bucse jer da su i tu utakmicu izgubili u lošoj sezonu kakvu su imali ne bi dohvatili doigravanje.

Iako je NFL za sada fokusiran na Veliku Britaniju i Njemačku, nije isključeno da bi se liga mogla širiti i drugdje po Europi. Za sada se kao novi kandidati spominju Španjolska i Francuska. Iako je tamo NFL groznica manja nego u Londonu i Njemačkoj, NFL-u su zanimljivi slavni španjolski stadioni koji primaju puno navijača, a već je sada sigurno da bi i tamo zasigurno stigli navijači iz drugih europskih zemalja. Štoviše, komesar lige Roger Goodell je tijekom europskih utakmica čak nabacio ideju da je jedna od ideja u budućnosti i mogućnost divizije NFL-a u Europi. No, to je toliko suluda ideja pa je očito riječ o marketinškom triku. Jer to bi značilo da bi NFL morala proći kroz nekoliko revolucija: pronaći čak četiri momčadi koje bi bile domaćini u Europi, a potom pronaći i igrače koji bi tu igrali. A tako nešto je ipak za sada nerealno očekivati. NFL već ima puno momčadi (32), a na bilo kakvu promjenu u povećanju broja klubova bi morali odobriti i drugi klubovi.

Foto: Danijel Lijović

Ipak ni Željko Karajica ne misli da bi se otvorila europska divizija NFL-a, ali kaže da očekuje da sve više igrača iz Europe postane dio NFL-a:

"Teoretski moguće je sve, ali kada se zna cijeli NFL biznis, vidimo razliku vremena i jačinu igrača pa je pitanje može li se to ispuniti na konkurentskoj razini. A pitanje je bi li bilo fer dati europskoj diviziju jednaku mogućnost kao nekim američkim timovima koji moraju izboriti playoff u puno jačoj konkurenciji. Kakve bi reakcije bile da recimo Patriotsi ne uspiju ući u playoff, a dođe jedan Prag. U svakom slučaju to će potrajati. A što se igrača tiče, oni su već krenuli. Prošle godine iz naše europske lige američkog nogometa tri su igrača otišla u NFL. Jedan je u početnoj postavi Dallas Cowboysa (KaVontae Turpin), a druga dvojica su u trening momčadima. To je za mene samo pitanje vremena. Sjetite se vremena kada je u NBA ligi igrao samo jedan Hrvat, jedan Srbin, a pogledajte koliko ih je danas", poručuje Karajica. Za kraj našeg razgovora u Münchenu otkrio mi je i na kojoj poziciji američkog nogometa bi vidio Filipa Hrgovića da je kojim slučajem njegova karijera otišli tim smjerom:

"Da nije bokser Hrgović bi mogao biti super tight end. Ima sve uvjete, on je kao Rob Gronkowski, ima 110-120 kila, dva metra, atletički je nadaren, bio bi dobar tight end."