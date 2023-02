Neće valjda ponovno iz mirovine? Brady dobio novu ponudu, Patriotsi mu nude ugovor na jedan dan

Vlasnik New England Patriotsa Robert Kraft želi da Tom Brady potpiše jednodnevni ugovor s franšizom kako bi se legendarni quarterbackbek mogao povući kao član momčadi koju je predstavljao dva desetljeća. Jedan od najboljih igrača američkog nogometa svih vremena objavio je u srijedu putem twittera kako je "definitivno završio svoju karijeru".

"Ne samo da ja to želim, naši obožavatelji to žele. Za nas je on uvijek bio i uvijek će biti Patriot. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ga vratimo," kazao je Kraft u razgovoru za CNN.

"Povlačim se zauvijek. Hvala ljudi što ste mi dopustili živjeti svoj san", objavio je 45-godišnji Brady u 53-sekundnom videu.

Tijekom 23-godišnje karijere u NFL-u Brady je osvojio rekordnih sedam naslova prvaka, od toga šest kao član New England Patriotsa za koje je igrao od 2000. do 2019. godine, te još jedan s Tampa Bay Buccaneersima u kojima je proveo svoje posljednje tri sezone.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Osim što je rekorder po broju osvojenih naslova, Brady je rekorder i po broju bačenih dodavanja za "touchdown" u karijeri (649 u ligaškom dijelu sezone i 88 u doigravanju) te po broju osvojenih jarda dodavanjem (89,214 u ligaškom dijelu i 13,400 u doigravanju).

Pet je puta biran za najkorisnijeg igrača (MVP) "Superbowla", a tri puta za MVP-a sezone.