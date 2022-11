Toma Bradyja Nijemci iznenadili bavarskim hitom: 'Zamislite da to obučem'

Usred konferencije za medije u Münchenu uoči povijesne prve utakmice NFL regularne sezone u Njemačkoj legendarni američki quarterback Tom Brady dobio je neočekivani poklon, ali toliko prepoznatljiv u Bavarskoj. Novinar njemačke televizije Pro Sieben (koja ima prava na prijenos utakmice u nedjelju između Bradyjeve momčadi Tampa Bay Buccaneers i Seattle Seahawksa) Robert Salkowsky poklonio je Bradyju bavarske kratke hlače Lederhosen, nezaobilazni modnom detalju slavne pivske manifestacije Oktoberfest.

"Ekipa, što kažete, kako bih izgledao da ovo nosim u nedjelju", veselo je rekao Brady u šali okupljenim novinarima. Ali, potom je odmah dobacio da ima drugu ideju i da će u novu lederhosen uniformu poslati mladog zamjenskog quarterbacka: "Dat ću da to nosi Kyle Trusk".

Brady je isticao da se raduje zaigrati u Njemačkoj, on je naime prvi quarterback NFL-a koji će u nedjelju zaigrati u trećoj zemlji van Amerike u nekoj utakmici regularne sezone NFL-a nakon što je već odigravao utakmice u Meksiku i Velikoj Britaniji.

"Moj prijatelj i bivši suigrač iz Patriotsa Sebastian Vollmer mi je uvijek govorio da su ovdje najbolji nogometni navijači. Tako da očekujem da budu glasni, da navijaju cijelu utakmicu. Vjerojatno dosta dobro poznaju američki nogomet iako se ovdje ne igra profesionalno. A moj njemački? Pa ne znam ga baš, pokušavali su me nešto naučiti kad sam bio u Patriotsima, ali nije se baš zadržalo. U svakom slučaju biti ovdje je sjajno. Govorim svojim suigračima, nećete se kroz karijeru sjećati svih utakmica, ali ovih se sjećate, to su nova iskustva. Da, ponijet ću svakako i poklone svojim klincima, moja kćerka je bila jako nesretna što i ona nije išla na ovaj put. Obećao sam joj da ću joj nešto donijeti."

Bradyja su novinari dosta ispitivali i o iskustvu igranja van Amerike, ali i o teškoj sezoni u kojoj njemu i Tampi baš i ne cvjetaju ruže, a jedan novinar ga je čak zapitao koliko žali što se uopće vraćao iz mirovine u kojoj je proveo samo 40 dana.

"Nula posto, definitivno se ne osjećam tako. Vratio sam jer sam osjetio da se želim još natjecati, svi su u klubu bili uzbuđeni što sam se vratio, ne žalim za takvim stvarima. Ono čemu se posvetim to stvarno mislim i dajem najbolje što mogu. Ono što je frustrirajuće je to što nismo igrali dobro kao što možemo, a to je, pak, zbog niza razloga. Ovo je važna utakmica, nakon toga imamo slobodan tjedan, a puno radije bih analizirao našu dosadašnju sezonu s omjerom 5:5, nego 4:6", poručio je vođa napada Bucsa.

Bradyja i Bucse u nedjelju čeka težak zadatak pobijediti Seahawkse koji ove sezone igraju odlično dok Brady neočekivano ima negativan omjer pobjeda i poraza (4-5).