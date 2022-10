NFL s novim rekordom gledanosti svoje europske utakmice: Novi milijuni fanova gledali Packerse i Giantse

Američki nogomet slovi za najpopularniji i najunosniji sport u Americi, ali sve više stječe popularnost i nove fanove i u Europi. Proteklog vikenda američka liga NFL zabilježila je rekordnu neke svoje međunarodne utakmice redovne sezone. Naime, već godinama NFL nekoliko utakmica odigrava i van Amerike, većinom u Londonu.

U nedjelju su u Londonu na stadionu engleskog premijerligaša Tottenhama pred 61,024 gledatelja New York Giantsi pobijedili favorizirane Green Bay Packerse predvođene aktualnim MVP-ijem lige (najkorisnijim igračem lige) Aaronom Rodgersom sa 27:22. Utakmicu je preko televizije i digitalnih pretplata gledalo 5,5 milijuna gledatelja što je rekord za neku međunarodnu utakmicu NFL-a (od 2016. godine).

Foto: Darren Lee October 2, 2022: Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers (12) warming up before the NFL football game between the New England Patriots and the Green Bay Packers at Lambeau Field in Green Bay, Wisconsin. Darren Lee/CSM Photo via Newscom Photo: Darren Lee/NEWSCOM

NFL je također očito pogodila s izborom utakmice jer su Giantsi i Packersi privukli za 55 posto više gledatelja od lanjske utakmice 5. kola NFL-a, kada su u Londonu igrali New York Jetsi i Atlanta Falconsi.

NFL već neko vrijeme najavljuje da planira širiti međunarodne utakmice svoje regularne sezone, a ove godine po prvi puta će u Europi NFL klubovi zaigrati službenu utakmicu i u Njemačkoj. U Münchenu će se 13. studenoga na stadionu Bayerna sučeliti Tampa Bay Buccaneersi legendarnog quarterbacka Toma Bradyja sa Seattle Seahawksima.

Foto: STEVE NESIUS/NEWSCOM Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady looks for a receiver during the first half against the Atlanta Falcons at Raymond James Stadium in Tampa, Florida on Sunday, October 9, 2022. Photo by Steve Nesius/UPI Photo via Newscom Photo: STEVE NESIUS/NEWSCOM

To će ujedno biti i Hrvatskoj dosad najbliža neka službena NFL utakmica. No, ulaznice su za ovu utakmicu već odavno rasprodane, a na crnom tržištu su u jednom trenutku dosezale cijenu i više od 30.000 eura po utakmici.