Vatreni su u 2022. osvojili uvjerljivo najviše bodova od svih europskih reprezentacija

Hrvatska nogometna reprezentacija zaključit će 2022. godinu kao sedma reprezentacija svijeta na ljestvici Međunarodne nogometne federacije (FIFA), međutim vatreni su tijekom protekle godine osvojili najviše bodova od svih europskih ekipa. Hrvatska reprezentacija je tijekom protekle godine osvojila 106.86 bodova, uvjerljivo najviše od svih europskih reprezentacija. Vatreni su otvorili godinu na 15. mjestu FIFA-ine ljestvice, a nakon osvojene svjetske bronce, zaključili je kao sedma reprezentacija svijeta.

>> Dalić: Meni godi ova pažnja ljudi, ali ja ću ostati isti kakav sam bio i prije 5 godina

Nakon Dalićeve momčadi, najviše bodova u Europi osvojila je nizozemska reprezentacija koja je u protekloj godini osvojila 87.19 bodova zaključivši godinu na šestom mjestu FIFA-ine ljestvice. Najviše bodova od svih reprezentacija osvojio je Maroko, 142.42 boda, pa ne čudi što je Maroko između prosinca 2021. i prosinca 2022. napredovao za 17 mjesta, skočivši na 11. poziciju na ljestvici.

Najveći skok u ovoj godini napravila je reprezentacija Gambije, koja je napredovala za 24. mjesta i sada je 126. na svijetu. Četiri reprezentacije su tijekom ove godine dostigle svoje najveće pozicije u povijesti na FIFA-inoj ljestvici - Senegal (18. mjesto u veljači), Kanada (33, veljača), Kosovo (106, lipanj) i Komori (126, lipanj).

Foto: Lee Smith/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Third-Place Playoff - Croatia v Morocco - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 17, 2022 Croatia's Luka Modric and teammates celebrate with their medals on stage as they finish in third place REUTERS/Lee Smith Photo: Lee Smith/REUTERS

Najviše utakmica ove godine odigrao je Senegal, čak 24, dok su Maroko i Gana imali 21 nastup. Razlog tome je sudjelovanje na afričkom Kupu nacija koji se održavao od 9. siječnja do 6. veljače, te na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Najviše bodova na jednoj utakmici, čak 41.5 osvojio je Kamerun pobjedom nad Brazilom u grupnoj fazi SP-a u Kataru. Niti jedna utakmica tijekom ove godine nije generirala više bodova za jednu momčad. S druge strane, Saudijska Arabija je za pobjedu protiv Argentine na World Cupu osvojila 39.2 boda.

Prvo mjesto na ljestvici FIFA-e na koncu godine drži Brazil sa svega 2.39 bodova više od Argentine. Zanimljivo, da su "Gauči" u finalu SP-a pobijedili Francusku unutar 90 ili 120 minuta, a ne izvođenjem penala, bili bi na broju jedan.

Foto: Lee Smith/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Third-Place Playoff - Croatia v Morocco - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - December 17, 2022 Croatia's Luka Modric and teammates celebrate with their medals as they finish in third place REUTERS/Lee Smith Photo: Lee Smith/REUTERS

Među prvih 50 reprezentacija na kraju godine na FIFA-inoj ljestvici, nalaze se 24 europske vrste, što je dvije manje nego u prosincu 2021. Afrika ima tri predstravnika više, ukupno 10, slijede CONMEBOL sa osam reprezentacija (isto kao i 2021.), Azija s pet (također bez promjena), te CONCACAF s tri (jedna manje).

Ukupno je u ovoj godini odigrano 939 utakmica reprezentacija, što je za 183 susreta manje od rekorde prošle godine. To je, međutim, 586 više nego 2020., kada je pandemija Covida-19 ozbiljno poremetila raspored.

Podsjetimo na posljednjoj ljestvici koju je FIFA-a objavila 22. prosinca na vrhu se nalazi Brazil (1840.77), ispred Argentine (1838.38), Francuske (1823.39), Belgije (1781.19), Engleske (1774.19), Nizozemske (1740.92), Hrvatske (1727.62)....