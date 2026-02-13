Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEVJEROJATNO, ALI ISTINITO

Gradonačelnik Imotskog održao svečanu ceremoniju otvaranja - klupe za rezerve!?

Facebook/Luka Kolovrat
Autor
Edi Džindo
13.02.2026.
u 12:39

Sustavnim ulaganjima Gospin dolac nastavlja potvrđivati svoju prepoznatljivost i atraktivnost kako za sportaše, tako i za brojne turiste koji mu se dive, poručio je gradonačelnik Luka Kolovrat na priopćenjem na svojem Facebook profilu

Nevjerojatne vijesti nam dolaze s juga Hrvatske, točnije iz Imotskog. Na tamošnjem kultnom stadionu Gospin dolac, koji je u svijetu prepoznatljiv zbog svoje neobične i vizualno privlačne lokacije, postavljene su klupe za rezervne igrače. Ta vijest sama po sebi nije toliko čudna. Ono što je čudno je način na koji se prezentirala. 

Naime, u prisutstvu gradonačelnika Imotskog, HDZ-ovog Luke Kolovrata na Gospinom dolcu je ovog tjedna napravljena svečana ceremonija otvaranja klupe za rezervne igrače. Da, dobro ste čuli. Postavljanje klupe za rezerve na stadionu je zahtijevalo svečanu ceremoniju, uz pratnju fotografa i medija. 

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Naravno, lijepo je što grad ulaže u sport, no predstavljanje ovog događaja premašuje svaku razinu bizarnosti. Lokalni mediji izvjestili su o ovom događaju u najmanju ruku kao da je riječ o otvaranju stadiona, i to najčešće koristeći sintagmu "Grad nastavlja ulagati", a i sam gradonačelnik Kolovrat je svojom objavom na Facebook profilu predstavio ovu situaciju kao nešto gotovo pa veličanstveno. 

"Nastavljamo brigu o stadionu Gospin dolac, najljepšem stadionu na svijetu! U sklopu najnovijih aktivnosti postavljene su nove klupe za rezervne igrače, čime se unaprjeđuju funkcionalnost i izgled stadiona", priopćio je javnosti Kolovrat, te dodao: 

"Zahvaljujem Komunalnom društvu Grada Imotskog na uredno odrađenom poslu i kontinuiranom doprinosu održavanju ovog sportskog objekta. Sustavnim ulaganjima Gospin dolac nastavlja potvrđivati svoju prepoznatljivost i atraktivnost kako za sportaše, tako i za brojne turiste koji mu se dive."

VEZANI ČLANCI:

Svjedočili smo tijekom povijesti u Hrvatskoj i susjedstvu svečanim ceremonijama otvaranja autobusnih stanica, šahtova te brojnih drugih malih objekata, no u sportskom svijetu je teško sjetiti se ovako bizarne i ironične situacije kako bi se pokušali skupljati politički poeni. Mnogi se pitaju što će biti sljedeće: Svečano otvaranje jedne sjedalice na klupi za pričuve?

Nogometni klub Imotski trenutačno se natječe u Prvoj županijskoj ligi Splitsko-dalmatinske županije, u kojoj se nakon 13 odigranih kola nalazi na drugom mjestu s 32 boda, dva manje od prvoplasirane Uranije.

Ključne riječi
gradonačelnik stadion klupa gospin dolac Luka Kolovrat Imotski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
6
VELIKI USPJEH

VIDEO Hrvatski svećenici napravili senzaciju pa slavili uz Thompsona! Evo koju pjesmu su uzeli

U polufinalu su hrvatski reprezentativci pobijedili Bosnu i Hercegovinu nakon izvođenja sedmeraca s konačnim rezultatom 4-1.  Tijekom natjecanja, Hrvatska je igrala u skupini sa Slovenijom, Maltom i Portugalom. Pobijedili su Sloveniju s 3-0 i Maltu 11-1, dok su od Portugala izgubili s minimalnim rezultatom 1-0. Kao drugoplasirani, prošli su u četvrtfinale gdje su pobijedili Slovačku s 3-2

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!