Gradonačelnik Imotskog održao svečanu ceremoniju otvaranja - klupe za rezerve!?

Nevjerojatne vijesti nam dolaze s juga Hrvatske, točnije iz Imotskog. Na tamošnjem kultnom stadionu Gospin dolac, koji je u svijetu prepoznatljiv zbog svoje neobične i vizualno privlačne lokacije, postavljene su klupe za rezervne igrače. Ta vijest sama po sebi nije toliko čudna. Ono što je čudno je način na koji se prezentirala.

Naime, u prisutstvu gradonačelnika Imotskog, HDZ-ovog Luke Kolovrata na Gospinom dolcu je ovog tjedna napravljena svečana ceremonija otvaranja klupe za rezervne igrače. Da, dobro ste čuli. Postavljanje klupe za rezerve na stadionu je zahtijevalo svečanu ceremoniju, uz pratnju fotografa i medija.

Naravno, lijepo je što grad ulaže u sport, no predstavljanje ovog događaja premašuje svaku razinu bizarnosti. Lokalni mediji izvjestili su o ovom događaju u najmanju ruku kao da je riječ o otvaranju stadiona, i to najčešće koristeći sintagmu "Grad nastavlja ulagati", a i sam gradonačelnik Kolovrat je svojom objavom na Facebook profilu predstavio ovu situaciju kao nešto gotovo pa veličanstveno.

"Nastavljamo brigu o stadionu Gospin dolac, najljepšem stadionu na svijetu! U sklopu najnovijih aktivnosti postavljene su nove klupe za rezervne igrače, čime se unaprjeđuju funkcionalnost i izgled stadiona", priopćio je javnosti Kolovrat, te dodao:

"Zahvaljujem Komunalnom društvu Grada Imotskog na uredno odrađenom poslu i kontinuiranom doprinosu održavanju ovog sportskog objekta. Sustavnim ulaganjima Gospin dolac nastavlja potvrđivati svoju prepoznatljivost i atraktivnost kako za sportaše, tako i za brojne turiste koji mu se dive."

Svjedočili smo tijekom povijesti u Hrvatskoj i susjedstvu svečanim ceremonijama otvaranja autobusnih stanica, šahtova te brojnih drugih malih objekata, no u sportskom svijetu je teško sjetiti se ovako bizarne i ironične situacije kako bi se pokušali skupljati politički poeni. Mnogi se pitaju što će biti sljedeće: Svečano otvaranje jedne sjedalice na klupi za pričuve?

Nogometni klub Imotski trenutačno se natječe u Prvoj županijskoj ligi Splitsko-dalmatinske županije, u kojoj se nakon 13 odigranih kola nalazi na drugom mjestu s 32 boda, dva manje od prvoplasirane Uranije.