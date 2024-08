Vatreni proživio pravu muku na startu sezone: Četvrtoligaš mu zadao probleme kakvima se nije nadao

PALA I JAVNA ISPRIKA

Predsjednik Hajduka prekinuo šutnju, najavio veliki potez kluba: 'Prodajemo tog igrača...'

- Perišić? Jako je teško reći tko je glavni krivac, to je nezgodan slučaj. Žao mi je. Mi kao klub nismo odmah reagirali jer je to jednim dijelom interna stvar. Vjerovao sam da možda postoji šansa da se trener i on pomire i dogovore - rekao je Ivan BIlić