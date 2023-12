Varaždin opet svladao Goricu i upisao prvu pobjedu od kraja rujna

Nogometaši Varaždina s uvjerljivih su 3-1 (0-0) kao gosti svladali Goricu u prvoj utakmici 19. kola HNL-a, koja je odigrana u petak na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Michele Šego je doveo goste u vodstvo u 59. minuti. Vodstvo Varaždina udvostručio je Domagoj Drožđek u 72. minuti iz kaznenog udarca, a samo minutu poslije Fran Brodić je zatresao mrežu za 3-0. Konačnih 3-1 postavio je slovenski napadač Tim Matavž u 80. minuti.

Varaždin je tako došao do četvrte pobjede i s 21 bodom skočio na šesto mjesto. Gorica je ostala na četvrtoj poziciji s 27 bodova. Vodeći Hajduk ima 40 bodova iz 18 nastupa, a u nedjelju (17.15 sati) će gostovati u najvećem hrvatskom derbiju kod drugoplasiranog Dinama koji ima 33 boda iz 16 utakmica. Treća je Rijeka s 32 boda.

Prva opasnija situacija pred vratima, dogodila se u 10. minuti, kad je kapetan Gorice Jurica Pršir pucao iz slobodnog udarca sa 20-ak metara te pogodio vanjski dio mreže.

Potom je zaprijetila gostujuća momčad, s dva pokušaja u razmaku od jedne minute. U 20. minuti je nakon ubačaja s desne strane Michele Šego pucao glavom s 5-6 metara, Ivan Banić je bio svladan, ali je na gol-crti Momčilo Raspopović glavom odbio loptu u gredu i spriječio pogodak. Minutu poslije ponovno su se Varaždinci probili po desnom boku, a na povratnu loptu je natrčao Marin Pilj, ali je njegov udarac otišao preko grede.

Varaždince su ponovno centimetri dijelili od pogotka u 26. minuti i to u dva navrata. Šego je prvi izbio pred Banića koji je prvu prijetnju otklonio istrčavanjem s vrata. No, Šego se zaustavio, okrenuo i pucao s desetak metara iskosa s lijeve strane. Lopta je prošla Banića, ali ne i Matea Leša, koji je blokirao udarac na gol-crti.

U nastavku akcije na 20-ak metara od gola loptu je primio kapetan Varaždina Igor Postonjski, odlično pucao prema gornjem lijevom kutu vrata, ali se Banić protegnuo i sačuvao svoju mrežu.

Ostatak prvog dijela nije donio veća uzbuđenja pred vratima obiju momčadi, a tako je prošlo i prvih deset minuta drugog dijela, a onda su Varaždinci krenuli po pobjedu.

U 57. minuti je Pilj pripremio dobru situaciju u kaznenom prostoru za Šegu, ali je njegov udarac završio u bloku domaće obrane.

Minutu poslije je Varaždin imao udarac iz kuta, Mario Marina je glavom spustio loptu na nogu Ivana Nekića, koji je s nekoliko metara pogodio gredu.

Inicijativa gostiju je donijela rezultat u 59. minuti. Postonjski je odličnom loptom pronašao Šegu koji se sjurio u kazneni prostor i s ruba peterca pogodio mrežu poslavši loptu ispod Banića.

Deset minuta poslije Raspopović je skrivio kazneni udarac, kad je pogodio potplat Nekićeve kopačke u pokušaju da izbije loptu. Sudac Lovrić je bez zadrške dosudio jedanaesterac, da bi uslijedila višeminutna provjera u VAR sobi. Na kraju je Domagoj Drožđek dobio priliku za izvođenje kaznenog udarca. Gađao je lijevi kut, poluvisoko, Banić je otišao u pravu stranu, ali se lopta od njegovih ruku odbila u mrežu za 2-0 u 72. minuti.

Nekoliko trenutaka poslije domaći su izgubili duel na sredini igrališta, Marina je poslao odličnu loptu prema Drožđeku na lijevom boku, a on ju je s ruba kaznenog prostora proslijedio prema sredini, gdje u naletu bio Fran Brodić koji je s desetak metara neobranjivo pogodio desni kut domaćeg gola u svom prvom kontaktu s loptom na utakmici, jer je tek bio ušao u igru.

Kad su došli do tri pogotka prednosti, gosti su se malo opustili, što je ostavilo prostora domaćoj momčadi da zaprijeti vrataru Varaždina Oliveru Zeleniki. U 80. minuti je tako došla i do pogotka. Lenny Ilečić je s desne strane poslao oštru prizemnu loptu koja je prošla sve do suprotne vratnice, gdje je na nju naletio Tim Matavž i s nekoliko metara ju poslao u mrežu.

Priprijetili su domaći nogometaši još nekoliko puta, ali do nove promjene rezultata nije došlo.

Varaždin je tako došao do svoje prve pobjede još od kraja rujna, kad je na svom terenu pobijedio baš Goricu. Momčadi koju vodi Dinko Jeličić ovo je prvi poraz na domaćem terenu u ovoj sezoni.

Utakmicu na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici sudio je Zdenko Lovrić iz Đakova.

Strijelci: 0-1 Michele Šego (59), 0-2 Domagoj Drožđek (72-11m), 0-3 Fran Brodić (74), 1-3 Tim Matavž (80)

HNL - 19. kolo

Gorica - Varaždin 1-3 (Matavž 81 / Šego 59, Drožđek 72-11m, Brodić 73)

Lokomotiva - Istra 1961 (sub, 14.50)

Rijeka - Rudeš (sub, 17.00)

Osijek - Slaven Belupo (ned, 14.30)

Dinamo - Hajduk (ned, 17.15)