SVE JE ISPALO NAOPAKO

Miljenik Poljuda bez zadrške: 'Hajduk? Najneugodnije iskustvo. Došao sam iz ljubavi, a na kraju...'

Rijeka srušila Hajduk u Jadranskom derbiju i preuzela vrh HNL-a
24.05.2026.
u 10:53

Nakon što je s Club Bruggeom osvojio naslov prvaka Belgije, hrvatski trener Ivan Leko u razgovoru za HRT osvrnuo se na svoj mandat u Hajduku, opisavši ga riječima koje su snažno odjeknule

Iako je naglasio kako ga je Hajduk formirao kao sportaša, Ivan Leko u razgovoru za HRT svoju desetomjesečnu trenersku epizodu u Splitu nije opisao biranim riječima. "Meni je to najneugodnije i najlošije iskustvo otkako treniram, a to radim već dvanaest godina. Ideš s ogromnom emocijom i ljubavi da nešto napraviš, a na kraju sve ispadne naopako", izjavio je, dodavši kako se vratio iz ljubavi kako bi pokušao ostvariti "praktički nemoguće".

Kao ključnu razliku između uspjeha u Belgiji i neuspjeha u Hrvatskoj istaknuo je pristup i radnu etiku. Belgijsku ligu opisao je kao "malu Premier ligu" gdje sve "puca od intenziteta i energije", dok je za hrvatski nogomet imao znatno oštriju dijagnozu. "U Hrvatskoj je totalno drugačije. Razina fokusa, discipline i profesionalizma, po mom mišljenju, nije dovoljna. Razina rada nije dovoljna", rekao je Leko, zaključivši da se previše oslanjamo na talent koji bez truda ne znači ništa.

Njegov rad u Belgiji, s druge strane, donio mu je ne samo peti trofej u karijeri, već i veliko priznanje. Preuzeo je Club Brugge kada su zaostajali pet bodova za vodećima i doveo ih do titule. Ipak, poseban kompliment stigao je iz Lige prvaka. "Jedan od najdražih komplimenata dobio sam od Diega Simeonea. Poslije utakmice rekao mi je da je Club Brugge ekipa koja igra najintenzivniji nogomet u Europi. Ta njegova rečenica govori sve o modernom nogometu", ponosno je istaknuo hrvatski stručnjak.

Lekin mandat na Poljudu, od prosinca 2022. do listopada 2023., završio je otkazom nakon poraza od Osijeka, unatoč osvojenom Kupu. Njegovo iskustvo potaknulo je i komentar novinara Ede Pezzija o tome kako u Hrvatskoj ne cijenimo svoje stručnjake. "Imamo talentiranih trenera kojima treba dati podršku, a ne ih samo napadati", kazao je Pezzi. Lekina priča o povratku iz ljubavi koji je završio gorkim razočaranjem to potvrđuje.
