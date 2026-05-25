Četiri desetljeća Zagreb diše u ritmu plivanja, Zlatni medvjed ovog ljeta slavi veliki jubilej

Već četiri desetljeća Zagreb početkom ljeta diše u ritmu plivanja, a ime koje generacije sportaša, trenera i ljubitelja ovog sporta povezuje s vrhunskim rezultatima, emocijama i tradicijom jest "Zlatni medvjed". Jubilarni 40. međunarodni plivački miting, koji će se 20. i 21. lipnja održati na bazenu Svetice, još jednom će okupiti najbolje hrvatske i brojne strane plivače te potvrditi status jednog od najvažnijih i najdugovječnijih plivačkih natjecanja u ovom dijelu Europe.

Prilika za europske norme

Među najznačajnijim sportašima koji su obilježili djelovanje kluba su brojni olimpijci, reprezentativci i osvajači europskih medalja, ali i nade. To su: Tomislav Karlo, Krešimir Čač, Nenad Buljan, Bruno Barbić, Ivan Biondić, Nikola Obrovac, Lucija Šulenta, Nikola Miljenić, Klara Bošnjak, Luka Cvetko, Roko Krpina i drugi. Ovogodišnje izdanje "Zlatnog medvjeda" donosi možda i najjaču konkurenciju posljednjih godina. Na Sveticama se očekuju plivači iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske, Mađarske, Austrije i Švicarske, a natjecanje će mnogima biti posljednja velika prilika za ostvarivanje normi za Europsko prvenstvo i Mediteranske igre. Upravo zato organizatori očekuju vrhunske rezultate i iznimno brze utrke, posebno u atraktivnim sprinterskim disciplinama na 50 i 100 metara slobodno.

- Zlatni medvjed pokrenut je kao testno natjecanje uoči zagrebačke Univerzijade 1987. godine. Bazen na Šalati tada je bio obnovljen i pripremljen za velika međunarodna događanja pa se željelo provjeriti kako funkcionira kompletna organizacija – od transfera sportaša do samog natjecanja. Što se tiče naziva, postojala je ideja da svi klubovi unutar Sportskog društva Medveščak svoja natjecanja nose pod imenom "Zlatni medvjed". Ta ideja na kraju nije zaživjela, ali plivački miting zadržao je ime koje nosi i danas. Već prvo izdanje odmah je uvršteno u kalendar Europske plivačke federacije kao službeno natjecanje. Zanimljivo je da je dobilo jedini slobodan termin u kalendaru, negdje oko 11. srpnja. Tako je od prve godine dio međunarodnog kalendara i ondje je ostao punih 40 godina - rekao je Marin Boinačić, predsejdnik kluba.

Kako je bilo na prvom mitingu?

- Nastupilo je stotinjak plivača, a organizatori su do natjecatelja dolazili preko gradova prijatelja Zagreba. Tako su plivači stizali iz Birminghama, Lyona i drugih europskih gradova. Prvo izdanje održano je u srpnju, a sljedeća dva natjecanja prebačena su u svibanj. Drugo izdanje bilo je na bazenu Mladost, što je ujedno i jedini put da se tamo održalo natjecanje. Razlog je bio taj što se želio testirati i taj bazen uoči Univerzijade pa je termin pomaknut ranije.

Organizatori su, povodom 40. obljetnice mitinga, uložili dodatne napore kako bi doveli neka od najvećih plivačkih imena.

– Još smo u pregovorima pa zasad ne možemo otkrivati imena. Radimo na tome da preko naših trenera i kontakata dovedemo vrhunske plivače – poručio je Bonačić..

Od 2016. godine natjecanje se održava na bazenu Svetice.

– Šalata ima posebnu atmosferu i teško joj se bilo koje natjecanje može približiti. Nekad se Zlatni medvjed reklamirao kao natjecanje na najljepšem bazenu u Europi. Međutim, danas jedino Svetice zadovoljavaju uvjete za priznavanje normi i rekorda – istaknuo je Bonačić.

Govoreći o financijama i organizaciji, naglašena je važna potpora Grada Zagreba.

– Grad Zagreb nam je prošle i ove godine puno pomogao. Bilo je sezona kada nismo imali gotovo nikakvo vanjsko financiranje i tada je organizacija bila puno teža – istaknuo je Marin.

80 godina Medveščaka

Na ovogodišnjem mitingu očekuje se nastup najboljih hrvatskih plivača, među njima Nikole Miljenića i Luke Cvetka.

– Nadamo se dolasku svih najboljih hrvatskih plivača. Ovo je posljednja prilika za norme i jedan od dva Grand Prix natjecanja Hrvatskog plivačkog saveza pa vjerujemo da će konkurencija biti jaka – istaknuo je predsjednik kluba.

Plivački klub Medveščak ove godine obilježio i 80 godina postojanja, a velik izazov za klub predstavlja zatvaranje zimskog plivališta Mladost zbog obnove.

– Više od 15 posto djece prestalo je trenirati zbog problema s terminima i organizacijom. To je velik udarac za klub. Trenutno treniramo na Mladosti i Sveticama, ali uvjeti nisu idealni – objasnio je Bonačić.

Naglasili ste da klub kontinuirano stvara vrhunske plivače.

– Nikola Miljenić nastupio je na dvjema Olimpijskim igrama, a u štafeti koja je osvojila broncu na Europskom prvenstvu čak su dvojica članova Medveščaka. Vjerujemo da imamo stručni kadar koji mladim plivačima može pomoći da ostvare vrhunske rezultate – zaključio je Bonačić..