Što sad čeka Dinamo? Navijačima bi bilo bolje da jednu stvar odmah zaborave...

Krasno je bilo slavlje igrača Dinama i njegovih navijača u Maksimiru nakon što je okončana ova nogometna sezona, zasluženo su plavi dečki slavili do tko zna kada u toj noći sa subote na nedjelju. I sad su zaslužili malo odmora prije negoli krenu u nove pripreme za još težu sezonu. Težu, zato što će sad ranije negoli prošle sezone krenuti u europske ispite, sad neće imati 40 dana priprema. No, s druge strane taj ulazak može biti i lakši, prošlog ljeta ušli su u pripreme u novom momčadi, s novim trenerom, ušli su kao klub koji je ostao bez oba domaća trofeja. A sad su u svoje vitrine pospremili i prvenstvo i kup, složili su dobru momčad koja se ozbiljno uigrala i u proljeće 'posramila' ostatak lige.

Istina, na kraju jesenskog dijela prvenstva to nije izgledalo kao objektivan rasplet, plavi su previše kiksali, previše loših utakmica odigrali, osim protiv klubova s kojima su se igrali derbiji. Počelo se ozbiljno, pa i objektivno sumnjati u njihove mogućnosti, no onda se dogodio preobražaj u Kafkinu stilu, plavi su u proljeće ušli furiozno i tako ga furiozno završili. Dinamov trener Mario Kovačević nije želio previše u slavlju izdvajati trenutke u kojima je sve krenulo nabolje.

- Mislim da su nam te druge pripreme, zimske, jako puno donijele - kazao je trener Dinama.

Istina, u zimi su plave napustili igrači koji se nisu dokazali ili iskazati, Ljubičić, Villar i Mudražija. Da se razumijemo, sve to to odlični igrači, ali njihovim odlaskom kao da je plava svlačionica prodisala, Kovačević više nije muku oko tolikog broja veznih igrača. No, jedna od ključnih utakmica za preokret u Dinamu bio je poraz od Istre u Puli. Tada su sami igrači shvatili da se nešto mora promijeniti, sat vremena su međusobno razgovarali, rekli jedan drugome što imaju. I nakon toga su u Dinamu povukli potez, novim dokapetanima postali su Zajc i McKenna, karakterni igrači, vođe na terenu uz neprikosnovenog Josipa Mišića.

I sve je krenulo u smjeru kakvog su u Maksimiru priželjkivali te na kraju ispalo je sve idealno. No, dobro znamo da ovaj rezultat neće donijeti euforiju u kancelarije plavih, dosta je tamo pametnih ljudi koji znaju sve dobro 'odšacati'. Tako su jako brzo procijenili da iako je skupo plaćen Villar (tri milijuna eura) nije igrač za Dinamo i doveli su Zajca te napravili sjajan posao. I sad kad se gleda prema novoj sezoni, s jedne će strane treneru Kovačeviću biti lakše jer sad nema nepoznatu momčad, doduše doći će mu još pokoji igrač, vjerojatno će i netko otići ak ose procijeni da nije dovoljno dobar, ili netko od vedeta ako plavima dođe 'bezobrazna' ponuda. Kovačević je naučio što je to Dinamo i kako je teško ovdje raditi, upoznao je sad dobro svoje igrače i dobio je zasluženo povjerenje.

E sad, navijači od Dinama očekuju i europski iskorak, ali možemo im poručiti da to zaborave i da ostanu na zemlji, glupo bi bilo poletjeti pa onda teško aterirati. U gornjem domu Dinama svega su svjesni, koliko god su se veselili zajedno s igračima i navijačima u subotu navečer. Bilo je lijepo vidjeti tako sretnog Zvonimira Bobana uz travnjak, spustio se da bi gledao kako dečki slave, ali u to se slavlje nije miješao. Gledao je sa strane, ali nije mogao sakriti svoju sreću i ponos. No, on i ljudi koji vode klub znaju da se od jučer ne živi, a to 'jučer' je prošlo i da sad treba raditi za ono što će biti sutra. I ne zanose se u Dinamu sad nekakvim velikim uspjesima u Europi. Naravno da su im kvalifikacije za Ligu prvaka prvi cilj, ulazak u u elitno društvo donio bi im ozbiljan novac, a to odmah znači da ne bi morali prodati nekoliko svojih najboljih igrača, možda tek jednoga.

Dobro upućeni u današnju filozofiju Dinama ozbiljno su prizemljeni. Svjesni su da ovaj Dinamo još nije europski konkurentan. Da, mogu oni proći uspješno kroz kvalifikacije, mogu i do Lige prvaka, ali znaju da ovaj Dinamo još nije na razini tog natjecanja. Ne bježe od toga da i današnji Dinamo može uzeti nekakav veliki europski 'skalp', razveseliti svoje navijače, ali dugoročno za plave još toga fali. Prije svega nedostaje stadion, treba im novi Maksimir koji će donositi deset ili 15 milijuna eura godišnje, pa onda neće morati prodati svog najboljeg igrača već će nadograđivati momčad i samo još više jačati. Da, Europa je i ovog ljeta izuzetno važna za Dinamo, ona je bonus koji će pomoći plavom proračunu, ulazak u Ligu prvaka donio bi te financijske benefite da se ne mora baš na svaku ponudu za pojedinog igrača pristati, ulazak u to društvo samo bi još podignuo cijenu plavim igračima.

Novi Maksimir je ključ dugoročnog uspjeha, pa i europskog, ali tko zna koliko će se na to još čekati, a do tada treba preživjeti. Dakle, morat će se nekoga prodati ovog ljeta iako u Maksimiru ne planiraju pustiti ključne igrače prije završetka kvalifikacija. Zasad je Dinamo odbio nekoliko velikih ponudu, primjerice PSV je poslao četiri ponude za Domingueza, posljednja je bila 12 milijuna eura, ali u Dinamu ni na to nisu pristali, procijenili su da je to najbolji mladi svjetski stoper i da bez 15 ili više milijuna eura neće biti prodan. U svakom slučaju, vruće je ljeto pred Dinamom, uostalom, ne sjećamo se niti jednog koje je bilo drukčije.