Rebić na dodjeli nagrada odgovorom iznenadio sve prisutne, prstom je pokazao na čelnike Hajduka

Napadač Hajduka i bivši vatreni Ante Rebić uvršten je u idealnu momčad SuperSport HNL-a za završenu sezonu. Rebić je jedan od igrača koji su dali izjavu nakon što su se popeli na pozornicu. Prije njega pričao je kapetan Lokomotive Marko Pajač.

- Čast mi je biti ovdje. Marko Pajač je bio pričljiv, a vi svi znate da sam ja još pričljiviji - našalio se Rebić pa ga je voditelj Marko Šapit pitao da prokomentira proteklo prvenstvo iz kuta Hajduka.

- Realno je bilo drugo mjesto, čestitam Dinamu na vrhunskoj sezoni. Osobno mislim da mogu bolje - rekao je Rebić.

Šapit je pitao Rebića hoće li ostati na Poljudu sljedeće sezone, a on je pokazao prema Hajdukovom predsjedniku Ivanu Biliću i članici uprave Marinki Akrap: 'Drugi red, livo', poručio je bivši hrvatski reprezentativac.