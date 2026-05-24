Što će sada biti s Dominikom Livakovićem? Na potezu je Boban i vodstvo Dinama

Zagreb: Susret Dinama i Lokomotive u 36. kolu SuperSport HNL-a
24.05.2026.
u 18:00

Villar je u Dinamo stigao prošlog ljeta za oko tri milijuna eura, no nije se uspio nametnuti. Za plave je upisao 15 nastupa uz jedan pogodak i jednu asistenciju prije povratka u Španjolsku.

Dinamo će sezonu zaključiti s dodatnim razlogom za zadovoljstvo. Španjolski Elche osigurao je ostanak u La Ligi, čime je aktivirana klauzula u transferu Gonzala Villara prema kojoj zagrebački klub dobiva 1,5 milijuna eura.

Elche je u posljednjem kolu odigrao 1:1 protiv Girone, rezultat koji mu je bio dovoljan za ostanak u elitnom razredu španjolskog nogometa. S druge strane, Girona je ispala u niži rang.

S druge strane, Girona je klub u kojem je prvi dio sezone proveo Dominik Livaković, no hrvatski vratar ondje nije upisao službeni nastup prije nego što je stigao u Dinamo.

Još nije poznato što će biti s Livakovićem sljedeće sezone i hoće li napustiti Maksimir. On je službeno igrač Fenerbahčea. Jučer su mu na proslavi naslova navijači skandirali da ostane što je njega vidno dirnulo. Na potezu je Zvonimir Boban i vodstvo kluba.
