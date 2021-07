Dalić o Rebićevim kritikama: Na njegovom mjestu bio bih frajer. Ne bih ništa brisao

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je u HRT-ovoj emisiji Europeo, u kojoj je odgovorio na brojne detalje vezane uz atmosferu u reprezentaciji, ispadanje s Europskog prvenstva i probleme koje je istupom stvorio Ante Rebić.

Val nezadovoljstva krenuo je nakon njegove izjave o tome da su neki potrošili kredite, pri čemu se prozvanim osjetio upravo Rebić, ali i Andrej Kramarić.

Kako god, Dalić ostaje izbornik i mora riješiti ove probleme što prije kako bi se od rujna moglo bezbrižnije krenuti u lov na Svjetsko prvenstvo u Kataru dogodine.

- Izgubili smo od jake momčadi bez tri važna igrača, Perišića, Lovrena i Barišića. I to u produžecima, u kojima smo imali dvije velike prilike da povedemo. Očito nismo za više od toga. Za mene su najveće mjerilo navijači, koji su potrošili novac na put, koji su potrošili vrijeme i koji su sretni i ponosni za ono što smo pokazali. Da su nezadovoljni, izviždali su nas. Oni su rekli i pokazali da smo uspjeli, to mi je najvažnije. Cilj smo ostvarili, a to je prolaz grupe, ali Hrvatska vrijedi više. Ostvarili smo i sve ciljeve koje smo zacrtali otkako sam izbornik - rekao je izbornik i nastavio:

- Smatram se uspješnim, a uspješni ljudi ostvaruju ciljeve. Sljedeći cilj je SP u Kataru.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 10.10.2019., stadion Poljud, Split - Kvalifikacijske za Europsko prvesntvo, skupina E, 6. kolo, Hrvatska - Madjarska. Zlatko Dalic, Dejan Lovren, Ante Rebic Photo: Igor Soban/PIXSELL

A potom je došao na red Rebić...

- Prvo ću reći da koji je to neuspjeh u ove tri godine. Imali smo 15 poraza u mom mandatu i triput smo izgubili od Francuske, dvaput od Portugala, Brazila, Španjolske i Belgije... Ono što je moja mrlja je 0:6 protiv Španjolske, Mađarska i Slovenija. Igrali smo Ligu nacija koja je bila prejaka za nas u tom trenutku, nismo bili pravi. Svaki komentar, što netko govori, to podržavam. Svi imaju pravo reći što misle. Ono što bih ja napravio, ne bih obrisao, ostani frajer cijeli život.

Rebić si je zatvorio vrata?

- Nikome ih nisam otvorio niti ću ih zatvoriti.

Otkrio je i jesu li igrači bili spremni.

- Neki igrači stigli su potrošeni, neki su se ozlijedili tijekom priprema i to su bile stvari koje nisam očekivao. Pokušao sam što kvalitetnije ih pripremiti za ono što slijedi. Onda nam se dogodila promjena kampa, da ostanemo u Rovinju, gdje smo imali sjajne uvjete, ali nismo imali mir. Razotkrili su naš sastav, a engleski sam saznao tek na taj dan. Nije u redu napisati sve što smo napravili, ali to je posao novinara, samo sam rekao da nije bilo mira.

Za Engleze se pripremao na način koji je mislio da odgovara postavi koju je očekivao s druge strane.

- Nažalost, malo smo napravili u fazi napada. I nismo pokrivali prostor koji smo se dogovorili jer sedam dana smo radili na tome i onda primimo gol na taj način. U napadu smo bili bezopasni, premalo smo napravili.

Naglasio je izbornik i da Hrvatsku nije pomazila sreća kao u Rusiji prije tri godine. Kao i da nije bilo potrebe za nekim rezovima prije Španjolske, ali neigranje Dejana Lovrena zbog žutih kartona i koronavirus Ivana Perišića učinili su svoje. Koju ne bi dobio da je bio cijepljen.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 28.06.2021., Kopenhagen, Danska - Stadion Parken. UEFA Europsko prvenstvo 2020, osmina finala, Hrvatska - Spanjolska. Zlatko Dalic i Luka Modric Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

- Koliko znam, svi su se cijepili ili su preboljeli koronu. To je osobna stvar, ne mogu niti želim ikoga natjerati na to.

A Rebić na lijevom krilu protiv Španjolske?

- To igra u klubu i činilo mi se da je najbolje rješenje za tu poziciju. I cilj je bio da radi pritisak u fazi obrane, kao i blokade njihovih kreiranja napada. Radili smo analizu, znali smo da moramo brzo okrenuti stranu.

Otkrio je Dalić i da Gvardiol ne bi igrao stopera da je Barišić bio zdrav jer je u Dinamu igrao godinu dana na lijevoj strani, kao i u dresu reprezentacije. A kad se spominje Španjolska, teško je ne spomenuti kopačke i pijenje vode.

- Igrači to inače rade, ali ne primi se gol pa se ni ne primijeti. Malo duže je to trajalo ovaj put, ali to se dogodi. Nisam o tome odlučivao, kopačke su bile kod aut-linije, oblačio ih je, nisam se ni snašao. To se dogodi. Ne mogu voditi brigu o kopačkama, o vodi. Ali, ja sam odgovoran, ne bježim od tog. Zaista, dvije bizarne situacije koje su nas kaznile i moramo biti tužni. Mogle su se spriječiti, eto... Rekao sam Jošku da sve što napravi, ja snosim odgovornost. Ima 19 godina i sigurno će idućih deset godina biti nositelj reprezentacije. Mora odrasti i naučiti nešto iz grešaka.

O Modriću i podršci Saveza

Njegove riječi o određenim igračima sjajan su prikaz cijele filozofije koju ima.

- Oni koji su bili nezadovoljni, trebali su šutiti raditi, čekati priliku i pokazati mi da sam bio u krivu. Izjave u novinama samo stvaraju negativu. Tko će svima njima udovoljiti? Reprezentacija je nešto posebno. Došli smo u situaciju da imamo tri vezna igrača - Modrića, Kovačića i Brozovića. Oko njih moramo graditi ostale, a može se tako nešto vratiti na krivi način. Može i na pravi način. Zato, atmosfera i ambijent su jako važni.

Ostaje li Luka Modrić u reprezentaciji?

- Naravno da će sam odlučiti. Obavit ćemo razgovor. Bila bi velika šteta da napusti reprezentaciju. Sigurno može dati jako puno, ali na njemu je odluka. Razgovarat ću s njim i ostalim igračima, moramo to obaviti, moramo neke stvari promijeniti.

Ima li podršku HNS-a?

- Kad sam imao neke dileme oko podrške, rekao sam javno prije tri godine, ali od onda imam sve što mi treba. Imam maksimalnu podršku, imam autonomiju, uvjete... Mogu samo s pohvalom govorito o suradnji i podršci. S te strane nemam problema. Naravno, razgovarat ću s ljudima u Savezu i mislim da je to jako važno. Rekao sam, čim ne napravim cilj i ne ostvarim očekivani rezultat, sam ću napustiti reprezentaciju. Da nismo pobijedili Škotsku, sam bih otišao.

