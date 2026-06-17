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OSOBITA TEŽINA

Vatreni su Englezima nanijeli dva najteža i najbolnija poraza u 21. stoljeću!

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Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
17.06.2026.
u 06:00

Susret u Arlingtonu bit će 12. međusobni susret Hrvatske i Engleske, a u rujnu ove godine u Ligi nacija dogodit će se i trinaesti

Reprezentacija Engleske postat će ove godine najveći suparnik kojega je Hrvatska ikada imala, uz naravno Francusku protiv koje su vatreni također igrali 12 puta od hrvatske samostalnosti.

Susret u Arlingtonu bit će 12. međusobni susret Hrvatske i Engleske, a u rujnu ove godine u Ligi nacija dogodit će se i trinaesti, jednako kao i protiv Španjolske.

Međutim, sudari s Englezima za Hrvate uvijek imaju osobitu težinu, budući da se zna kako su vatreni svom današnjem suparniku nanijeli dva najteža i najbolnija poraza u 21. stoljeću. Naime, 21. studenog 2007. godine hrvatska reprezentacija šokirala je Englesku na Wembleyu, pobijedivši je s 3:2 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, uskrativši Engleskoj plasman na kontinentalno natjecanje u Austriji i Švicarskoj. Bio je to jedini veliki turnir koji je ova svjetska nogometna velesila propustila u 21. stoljeću.

Jedanaest godina kasnije, sudar Hrvatske i Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji samouvjereni, arogantni Otočani dočekali su pjesmom "It's coming home", aludirajući kako se svjetski naslov nakon 52 godine vraća u London. A onda su na moskovskom Lužnjikiju 11. srpnja 2018. doživjeli šok nad šokovima, izgubivši u produžecima 1:2 od Dalićevih vatrenih, završivši u utješnoj bitci za treće mjesto. U kojoj su također bili poraženi, od Belgije. Engleska je nakon osvajanja svjetskog naslova 1966. godine samo još dva puta bila u polufinalu Svjetskog prvenstva, a njihov sveti gral – plasman u finale – uskratile su im 1990. Njemačka i 2018. Hrvatska!

Tako Englezi dočekuju 12. sudar s Hrvatima s ogromnom dozom respekta, unatoč golemoj razlici u tržišnim vrijednostima; 26-orica Engleza na SP-u vrijede čak 1,36 milijarde eura, a 26-orica Hrvata "samo" 387 milijuna eura. Ali, u Arlingtonu se u srijedu ne nadmeću tržišne vrijednosti, nego nogometne vještine, borbeni duh, karakter, trkačka moć i naravno – srce. Ono koje Dalićeve izabranike nikada nije ostavilo na cjedilu.

Hrvatska i Engleska međusobno će se na SP-u danas sučeliti drugi put u povijesti. Do sada su najviše puta igrali u kvalifikacijskim utakmicama – četiri puta, zatim dva puta igrali su na europskim prvenstvima, jednako toliko puta u Ligi nacija, te dva puta u prijateljskim utakmicama. Hrvatska ima ukupno tri pobjede, dva puta bilo je neodlučeno, a Engleska je slavila šest puta. 

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Ključne riječi
Engleska hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

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