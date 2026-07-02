Hrvatska i Portugal pod prijetnjom odgode? Vrijedi strogi protokol koji je već jednom prekinuo utakmicu SP-a

Večerašnji dvoboj Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva mogao bi, osim nogometne kvalitete, obilježiti i vremenski uvjeti. Naime, u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama na snazi je strogi sigurnosni protokol prema kojem se svaka utakmica automatski prekida ako se u radijusu od osam milja, odnosno gotovo 13 kilometara od stadiona, zabilježi udar munje.

To znači da čak i ako nad stadionom nema kiše, dovoljan je jedan registrirani udar munje u propisanom radijusu kako bi se susret zaustavio. Nakon toga počinje odbrojavanje od 30 minuta, a svaka nova munja resetira taj rok i odbrojavanje kreće ispočetka.

Takva se situacija na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu već dogodila. Utakmica Francuske i Iraka, odigrana 22. lipnja, zbog grmljavinskog nevremena bila je prekinuta na više od dva sata.

Hrvatska i Portugal igraju na stadionu BMO Field u Torontu s početkom u 19 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.

Prema važećem protokolu, u slučaju detektirane munje u blizini stadiona igra se odmah prekida. Gledatelji se upućuju u zaštićene dijelove stadiona, dok igrači, stručni stožeri i službene osobe napuštaju teren i odlaze u svlačionice. Utakmica se može nastaviti tek kada prođe najmanje 30 minuta bez ijednog novog udara munje unutar sigurnosne zone od gotovo 13 kilometara. Ako se u međuvremenu registrira nova munja, odbrojavanje ponovno počinje od nule.

Isti protokol vrijedi i prije početka susreta. Ako se grmljavinsko nevrijeme približi stadionu unutar pola sata prije zakazanog početka, početni zvižduk bit će odgođen sve dok vremenski uvjeti ne budu zadovoljavali sigurnosne kriterije. S obzirom na prognoziranu mogućnost grmljavinskih pljuskova, nije isključeno da će upravo vrijeme biti jedan od važnih faktora večerašnjeg okršaja Hrvatske i Portugala.