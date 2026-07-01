Izbornik Portugala najavio utakmicu s vatrenima: 'Zlatko radi sjajno! Hrvatska nam je slična, a ovo moramo napraviti'

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak od jedan sat iza ponoći igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Riječ je o reprezentacijama koje se jako dobro poznaju, a nema sumnje kako će obje reprezentacije u utakmici ući s puno motivacije. Ni Hrvatska ni Portugal ne zadovoljavaju se samo prolaskom skupine, a izbornik Portugalaca Roberto Martinez otkrio je kakvu utakmicu očekuje.

- Reprezentacija je vrlo snažna, imamo zajedništvo, talent i predanost. Uvjeren sam da smo spremni. Priprema su bile tri utakmice koje smo imali, s teškim trenucima, gdje smo pokazali otpornost i intenzitet. Kad si na dobroj razini, važno je pobijediti, ali i ne izgubiti. Bilo je vrlo važno ne izgubiti od Kolumbije. Svjetsko prvenstvo počinje sutra - rekao je o svojoj momčadi pa se okrenuo Hrvatskoj.

Hrvatica Marijana Barčić i Portugalac Larry Cardoso Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Hrvatska je uvijek ista, vole loptu, tehnička su ekipa, s vrlo utjecajnim igračima. Zatim rade prilagodbe. Protiv Engleske su pokušali vrlo visok pritisak, zatim su bili pragmatičnija ekipa. Sutra je važan aspekt moći kontrolirati loptu. Nema iznenađenja, ekipe se dobro poznaju - započeo je pa otkrio što će biti presudno za njegovu momčad protiv vatrenih.

- Moramo odvesti igru ​​tamo gdje želimo. Hrvatska je slična nama jer vole imati loptu. Obje momčadi su opasnije kada imaju loptu, i o tome se moramo brinuti. Osim toga, nema tajni jer smo se već suočili u Ligi nacija.

Potom je progovorio o najjačim stranama hrvatske reprezentacije: "Želim istaknuti sjajan rad izbornika Zlatka koji je tamo već 10 godina. Modrić, Gvardiol, Kovačić su sjajni igrači. Mislim da smo dovoljno skromni da se ne smatramo favoritima. Favoriti su reprezentacije koje su već osvojile Svjetsko prvenstvo i imaju taj psihološki faktor."

Nezaobilazno pitanje bilo je i o susretu Cristiana Ronalda i Luke Modrića, dvije legende svjetskog nogometa koje igraju svoje posljednje prvenstvo: "Oni su ikone, važno je imati takve primjere. Nadajmo se da ovo neće biti Ronaldov posljednji ples" - zaključio je Martinez.