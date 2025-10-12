UŽIVO Stigli su sastavi Hrvatske i Gibraltara: Dalić potpuno promijenio momčad

Sastavi:
Hrvatska: Kotarski - Marco Pašalić, Pongračić, Erlić, Bradarić - Moro, Kovalič - Majer, Baturina, Fruk - Ivanović
Izbornik: Zlatko Dalić
Gibraltar: Hankins - Annesley, Lopes, Jolley, Ronan - Richards, Bent, Valarino - Scanlon, Perera, De Barr
Izbornik: Scott Wiseman
Kladionice:
Hrvatska: 1.01
Remi: 17.00
Gibraltar: 80.00
Sudac:
Pravdu na današnjoj utakmici dijelit će Ukrajinac Oleksiy Derevinskyi
Najava:
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 igra šestu kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvesntvo 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Protivnik vatrenih je Gibraltar, najslabija reprezentacija u skupini koju su hrvatski reprezentativci već svladali u ovim kvalifikacijama. Bilo je to šestog lipnja, a vatreni su u gostima slavili s čak 7:0. Dvostruki strijelci bili su tada Andrej Kramarić i Franjo Ivanović, a po jednom su mrežu suparnika tresli Mario Pašalić, Ante Budimir i Ivan Perišić. Hrvatska bi se pobjedom danas zadržala na vrhu skupine L koje trenutačno dijeli s Leškom. Obje reprezentacije imaju po 13 bodova, no vatreni su na vrhu zbog bolje gol-razlike. Susret se igra u Varaždinu, a možete ga pratiti na kanalu Nove TV.
Komentara 5
Tko vam je to u sastavu Hrvatske igrač imena Kovalić??
A svi u "formi"...Morat će Modric i ova ekipa uci čini se brzo u drugom poluvremenu
Sretno, ako na ovakvim utakmicama nećemo provjeravati druge igače i sisteme, kad.. Ajmo na još jedno svjetsko i da zapaprimo valikanima..