VL
Autor
Karlo Koret
brojne promjene

UŽIVO Stigli su sastavi Hrvatske i Gibraltara: Dalić potpuno promijenio momčad

Zlatko Dalić
Igor Kralj/Pixsell
12.10.2025. u 19:29
Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Gibraltar pratite od 20:45 na Večernjem listu.
Hrvatska
0-0
Gibraltar
Šesto kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., 20:45, Varaždin

Sastavi: 

Hrvatska: Kotarski - Marco Pašalić, Pongračić, Erlić, Bradarić - Moro, Kovalič - Majer, Baturina, Fruk - Ivanović

Izbornik: Zlatko Dalić

Gibraltar: Hankins - Annesley, Lopes, Jolley, Ronan - Richards, Bent, Valarino - Scanlon, Perera, De Barr

Izbornik: Scott Wiseman

Kladionice:

Hrvatska: 1.01

Remi: 17.00

Gibraltar: 80.00

Sudac:

Pravdu na današnjoj utakmici dijelit će Ukrajinac Oleksiy Derevinskyi

Najava:

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 igra šestu kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvesntvo 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Protivnik vatrenih je Gibraltar, najslabija reprezentacija u skupini koju su hrvatski reprezentativci već svladali u ovim kvalifikacijama. Bilo je to šestog lipnja, a vatreni su u gostima slavili s čak 7:0. Dvostruki strijelci bili su tada Andrej Kramarić i Franjo Ivanović, a po jednom su mrežu suparnika tresli Mario Pašalić, Ante Budimir i Ivan Perišić. Hrvatska bi se pobjedom danas zadržala na vrhu skupine L koje trenutačno dijeli s Leškom. Obje reprezentacije imaju po 13 bodova, no vatreni su na vrhu zbog bolje gol-razlike. Susret se igra u Varaždinu, a možete ga pratiti na kanalu Nove TV.

Komentara 5

Avatar future Gohan
future Gohan
19:40 12.10.2025.

Sretno, ako na ovakvim utakmicama nećemo provjeravati druge igače i sisteme, kad.. Ajmo na još jedno svjetsko i da zapaprimo valikanima..

Avatar silamračnihvljugosi
silamračnihvljugosi
19:36 12.10.2025.

Tko vam je to u sastavu Hrvatske igrač imena Kovalić??

ZO
Zonasumraka4
19:39 12.10.2025.

A svi u "formi"...Morat će Modric i ova ekipa uci čini se brzo u drugom poluvremenu

