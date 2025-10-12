UŽIVO Stigli su sastavi Hrvatske i Gibraltara: Dalić potpuno promijenio momčad

novi početak?

Real ga platio 60 milijuna eura da sjedi na klupi: Sada mu Tudor želi oživiti karijeru

Endrick je prošle godine došao u Real iz brazilskog Palmeirasa gdje je odlično igrao te je u 66 prvenstvenih nastupa postigao 18 golova. U Realu je dosad odigrao 22 utakmice u La Ligi i samo je jednom bio strijelac.