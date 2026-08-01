Keka ne zanima 3. mjesto, prvi je cilj biti ispred Hajduka

Nogometaši Rijeke osigurali su plasman u treće kolo kvalifikacija Konferencijske lige, nakon što su i u drugoj utakmici protiv Derry Cityja slavili s 1:0. Ipak se pokazalo da je sjevernoirski klub preslab da zaprijeti momčadi Rijeke, koja je autoritativno riješila svoju prvu europsku prepreku ove sezone.

Nakon utakmice svoje dojmove podijelio je Matjaž Kek, trener Rijeke.

– Mislim da smo zasluženo prošli. Doduše, nismo dobro ušli u utakmicu, možda smo imali malo previše respekta prema njihovu načinu igranja. Ali, u pravom trenutku smo dali gol. Volim vidjeti karakter kod svoje momčadi, da se igrači "potuku" i pokažu kada je to potrebno. Čestitke igračima na pobjedi, oni su je zasluženo izborili na terenu. Primaran cilj bio je pozitivno ući u sezonu. To nam je uspjelo, no sad se odmah okrećemo Rudešu i prvenstvu koje je za nas jako bitno. Meni je Europa gušt, ali hrvatsko prvenstvo još je važnije – rekao je Matjaž Kek nakon pobjede protiv Derry Cityja zahvalivši navijačima na podršci:

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– Hvala Armadi i svim navijačima koji su doputovali u Sjevernu Irsku, mislim da su i oni zadovoljni prolaskom. Znamo svi da možemo bolje i da ćemo biti bolji kako vrijeme prolazi sa svakim treningom. Želim samo da Rujevica bude puna u nedjelju protiv Rudeša.

Pragmatičan nogomet

Iako je tek početak sezone i iza Rijeke su tek te dvije utakmice s Derry Cityjem, ohrabruje što je Kekova momčad prošla dalje s dvije pobjede i bez primljenog pogotka. Derry nije suparnik na temelju kojeg bi trebalo donositi velike zaključke, ali upravo ovakve utakmice često znaju biti neugodne, posebno kada favorit prerano pomisli da je posao već obavljen. Rijeka to ni u jednom trenutku nije dopustila i to je najveća vrijednost ovoga prolaza, ali i pokazatelj smjera kako će Rijeka pod Kekom izgledati ove sezone. Kekova momčad sigurno će imati disciplinu, odlučnost, puno će trčati i u svaku utakmicu ići uz maksimalan angažman. I bit će pragmatična, premda to nekad može izgledati neatraktivno za navijače.

Kek je izjavom nakon pobjede nad Derry Cityjem naznačio da će mu HNL biti prioritet, a mogući uspjeh u Europi bonus za klupsku blagajnu i imidž. Sljedeća prepreka u Konferencijskoj ligi, finski Ilves, itekako je prolazna, no u play-offu će Kek i njegova momčad trebati imati dosta sreće jer će im prijetiti brojni velikani poput Ajaxa, Atalante i Monaca.

Iako je Rijeka prema kladionicama i predviđanjima tek treći favorit za naslov hrvatskog prvaka, ne sumnjamo da je Kekov cilj minimalno drugo mjesto, a pruži li mu se i najmanja šansa, potući će se za prvo mjesto s Dinamom. Kek, uostalom, zna kako je to u ulozi autsajdera proći prvoligaškim ciljem ispred maksimirskog velikana, uspio je već to u sezoni 2016./2017. kada je osvojio prvenstvo, ali i kup. U pet sezona na klupi Rijeke (od 2013. do 2018.) slovenski stručnjak četiri je puta osvojio drugo mjesto, jednom je bio prvak, a na Rujevicu se sigurno nije vratio kako bi se borio za treće mjesto. Njegov je minimalni cilj završiti ispred Hajduka, ali i pokušati zaprijetiti Dinamu, koji nedvojbeno ima najjaču momčad u HNL-u.

Matjaž Kek Rijeku je vodio u 276 utakmica i ima impresivnih 2,05 osvojenih bodova po utakmici, po čemu je najbolji trener u Rijekinoj povijesti. Nastavi li s takvim brojkama i ove sezone, druga pozicija u HNL-u ne bi trebala biti upitna. Naravno, puno će toga ovisiti i o tome hoće li se Rijeka plasirati u ligašku fazu Konferencijske lige. Koliko god bi jesen u Europi donijela milijune eura u klupsku blagajnu, s druge bi strane otežala borbu u HNL-u, jer Rijeka nema širok kadar, što je sigurno minus u borbi na domaćem i europskom frontu.

Upitan ostanak Fruka

Mnogo će toga u Rijeci ovisiti o transferima. Ode li Fruk, a za to postoje izgledne šanse, Kek će imati puno posla kako bi ga nadomjestio, no sigurni smo da ne miruje ni sportski direktor Darko Raić-Sudar i predsjednik Damir Mišković. Oni sigurno rade na pojačanjima kojima bi osnažili momčad i olakšali posao Keku. Kekova suradnja s klupskim vodstvom u prošlom je mandatu bila sjajna, ne sumnjamo da će tako biti i sada, a to će biti još jedan veliki plus za momčad s Rujevice.