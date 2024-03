UŽIVO Stigli su sastavi za derbi! Karoglan iznenadio jednim imenom, evo kako izgleda Dinamo

HAJDUK - DINAMO (uživo od 19.30)



HAJDUK (4-3-3): L. Kalinić - Moufi, Šarlija, Prpić, Diallo - Pukštas, Sigur, Krovinović - Sahiti, Livaja, Kleinheisler



DINAMO (4-2-3-1): Nevistić - Ristovski, Bernauer, Theophile, Pierre-Gabriel - Mišić, Ademi - Kaneko, Baturina, Hoxha - Petković





18.00 Stigli su sastavi za derbi na Poljudu! Na vratima Hajduka očekivao se standardni Ivan Lučić, no branit će Lovre Kalinić. U redovima Dinama kreću tri francuska igrača, Bernauer, Theophile i Pierre-Gabriel. Baruna također kreće od prve minute.

17.45 Iako je u Splitu ova subota uglavnom protekla u lijepom vremenu, svi su izgledi da neće tako biti do kraja dana. Baš zbog toga, neki navijači Hajduka neće moći biti na utakmici protiv Dinama koja počinje u 19.30 sati. Naime, Društvo prijatelja Hajduka (DPH) sa otoka Hvara objavilo je da katamaran "Naranča" večeras u 22 sata neće isploviti iz Splita za Stari Grad na Hvaru. Putnicima koji su kupili karte za trajekt novac će biti vraćen u utorak, ali vjerujemo da bi dali sve da se mogu domoći kuće nakon utakmice.

Ne sumnjamo da će se neki Hvarani koji su u Splitu od ranije možda i snaći, da će ostati u Splitu do kad to bude potrebno, da će učiniti sve da se ipak nađu na utakmici, no čini se da neće moći natrag kućama po planu. Više pročitajte OVDJE

17.30 I dalje čekamo službene sastave za večerašnju utakmicu na Poljudu. Jakirović i Karoglan imaju neke dvojbe, ostaje za vidjeti kakva će biti odluka trenera jedne i druge momčadi.

17.20 Navijači Dinama imali su slobodan dolazak do naplatnih postaja u Dugopolju, odakle ih je policija prepraćala u kolonama od po 20 ljudi do stadiona u Poljudu. Sve je na tom putu prošlo bez nereda.

17.15 Dobro došli u tekstualni prijenos dvoboja 28. kola HNL-a između Hajduka i Dinama. Utakmica je ovo "biti ili ne biti" i za jedne i za druge. I Splićanima i Zagrepčanima večeras igra samo pobjeda kako bi ostali u utrci s Rijekom za prvo mjesto na ljestvici. Čekamo službene sastave za današnji dvoboj, a s vama smo bili cijelog dana u najavi utakmice.

Gotovo je s najavama. Hajduk - Dinamo. Subota, 19.30 sati. Dvoboj (tek) 28. kola HNL-a, ali i utakmica koja bi mogla odlučiti mnogo toga. Tko večeras pobijedi u Splitu može se nadati tituli prvaka, dok će za onog drugog to možda ostati tek sanak pusti... Bude li neodlučeno, mogla bi se najviše radovati prvoplasirana Rijeka koja Hajduku bježi četiri, a Dinamu pet bodova, uz utakmicu više. Pratili smo detaljno događanja i prije same utakmice, a s vama smo od 19.30 kada ćemo utakmicu pratiti iz minute u minutu.

Smicalica uoči utakmice

Vjerni navijači Dinama plave su došli podržati na obalu Jadrana. Kad su već bili u gradu, odlučili su posegnuti za desetljećima drugom tradicijom i domaćim navijačima prirediti pravu smicalicu. Na Rivi je bio miran i sunčan dan, prolaznici i navijači išli su svojim poslom, a zatim ih je šokirao zvuk koji se prolomio srcem grada.

Naime, Bad Blue Boysi su na sav glas pustili Dinamovu himnu . Navijači domaćeg kluba žurno su tražili od kuda dolazi zvuk. Mislili su da je riječ o mobitelu ili da pjesma dopire s nekog od brodova. U potrazi je proteklo više od pola sata, a centar Splita bio je ogrnut taktovima himne njihovog najvećeg rivala.

Gdje gledati utakmicu?

Specifičnost današnje utakmice jest i ta što će po prvi puta u povijesti utakmicu Hrvatske nogometne lige suditi njemački suci. Nakon afere s curenjem snimki komunikacije iz VAR soba tijekom pojedinih utakmica, Hrvatski nogometni savez je odlučio da će do kraja sezone sve derbije između Rijeke, Hajduka i Dinama suditi elitni strani suci.

Prvi su na redu već večeras. Glavni sudac je Daniel Siebert. Pomoćnici će mu u ovome susretu biti Jan Seidel i Rafael Foltyn. Četvrti sudac u ovome susretu je Timo Gerach. Utakmica je na rasporedu u 19.30. Televizijski prijenos susreta možete pratit putem kanala MAXSport 1.

