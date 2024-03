Neki navijači Hajduka iz bizarnog razloga neće moći na derbi: 'To ti je život u 21. stoljeću'

Iako je u Splitu ova subota uglavnom protekla u lijepom vremenu, svi su izgledi da neće tako biti do kraja dana. Baš zbog toga, neki navijači Hajduka neće moći biti na utakmici protiv Dinama koja počinje u 19.30 sati. Naime, Društvo prijatelja Hajduka (DPH) sa otoka Hvara objavilo je da katamaran "Naranča" večeras u 22 sata neće isploviti iz Splita za Stari Grad na Hvaru. Putnicima koji su kupili karte za trajekt novac će biti vraćen u utorak, ali vjerujemo da bi dali sve da se mogu domoći kuće nakon utakmice.

Ne sumnjamo da će se neki Hvarani koji su u Splitu od ranije možda i snaći, da će ostati u Splitu do kad to bude potrebno, da će učiniti sve da se ipak nađu na utakmici, no čini se da neće moći natrag kućama po planu.

- Život na otoku... neprekidna priča. Još je renesansni pjesnik Petar Hektorović putovao našim morem i pisao o tome, a od renesanse do danas malo se toga promijenilo - objavio je DPH Hvar pa dodao:

- Da je Petar Hektorović bio član Društva prijatelja Hajduka, ili navijač Hajduka danas bi vjerojatno digao jedra i zaplovio prema Splitu da stigne na utakmicu između Hajduka i Dinama koja se igra večeras u 19.30 sati. A mi današnji stanovnici otoka Hvara u 21.stoljeću ovisni smo o državnom brodaru, ovisni smo o odlukama Agencije za obalni linijski pomorski promet i 'dobroj volji' čelnika jedinica lokalne samouprave na otoku, danas zbog vremenskih neprilika na moru privatni poduzetnik koji je trebao nakon utakmice isploviti iz Splita u 22 sata neće isploviti, državni brodar neće mijenjati satnicu polaska trajekta iz Splita (a što je u većini dosadašnjih slučajeva bilo napravljeno), niti će uvesti izvanrednu liniju. Život na otoku u 21. stoljeću nije se puno promijenio od vremena srednjeg vijeka kada je Petar Hektorović plovio na jedra od otoka do otoka - pišu Hvarani.