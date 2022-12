VIDEO Dalić stigao u Varaždin: 'Ne može mi nitko u Hrvatskoj zabraniti da kažem hvala braniteljima'

Vatrenima je jučer priređen nezaboravan doček u Zagrebu nakon što su osvojili svjetsku broncu, a sada slijede dočeci diljem Lijepe Naše. Turistička zajednica Grada Varaždina, pod generalnim pokroviteljstvom Grada Varaždina i Varaždinske županije, organizira doček izbornika Zlatka Dalića od 16 do 18 sati na Trgu kralja Tomislava u Varaždinu.

Prema procijeni organizatora, očekuje se oko 3000 posjetitelja koji će biti smješteni na Trgu Kralja Tomislava, Franjevačkom trgu i Pavlinskoj ulici. Nastupaju Zaprešić Boysi, Žiga, Dobre vibracije, Ivan Dečak i Kavaliri.

Na binu je stupio prije 17 sati. Nahvalio je svoje igrače.

- Oni su se borili i dali su sve od sebe. Pokazali su skromnost i domoljublje i nagradilo ih je. Ovo je moja Hrvatska. Ništa nije nemoguće. Ne može meni nitko u Hrvatskoj zabraniti da kažem 'hvala braniteljima'. Da nije bilo njih, ne bi bilo ni nas. I zato sam ponosan i sretan što sam izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Zaista, sve zasluge idu našim igračima. Kad obuku hrvatsku dres, daju sve od sebe i to je najvažnije. To je mladim ljudima dokaz da se može sve napraviti. Ja sam dokaz da se može sve napraviti. Imao sam san i ostvario sam ga. Vjerujte. Ovo je Hrvatska koju ja živim, zajedništvo, ljubav, vjera, domovina - rekao je.

Želi reprezentaciju dovesti u Varaždin.

- Napravit ću sve od sebe da Hrvatska kvalifikacije za Europsko prvenstvo igra u Varaždinu. Ovo je moj grad. Nisam rođen ovdje, nisam rođeni Varaždinec, ali ovaj grad mi je dao sve. Ja sam iz Livna, ali sam Varaždinec - dodao je Dalić.

- Imam dva grada, Varaždin i Livno. Barokni grad. Hvala, zaista. Igramo u rujnu kvalifikacije za Eruopsko prvenstvo. Ja ću napraviti sve da dođem ovdje jer Varaždin je to zaslužio. Stariji igrači nam trebaju, to je snaga hrvatske reprezentacije. Hrvatska se ne treba bojati za svoju budućnost. Dvije medalje u četiri godine - to nitko nije napravio osim Francuske. Mi smo talentirani i dajemo sve od sebe.

U šestom mjestu igramo finale Lige nacija.

- Ako Bog da, da ponovimo doček u šestom mjesecu! To je moj cilj. - zaključio je.

Ipak osjeća kako je mogao do prvog mjesta u Kataru.

- Modrić je trebao otići sa zlatom, ali i Leo Messi je zaslužio trofej i ja njemu čestitam.

PRATITE TIJEK DOČEKA:

17:05 - Zadar čeka Erlića i Livakovića, Modrić otputovao

- Po nekim procjenama čini mi se da ovdje ima oko tri tisuće ljudi - rekli su na N1.

Modrić neće biti na dočeku, morao je otputovati za Madrid.

16:45 - Dalić stigao u Varaždin

16:30 - Reprezentativci na Rivi u Splitu

- Dalmacijo, pismu tebi pivam ja, pismu o ljubavi, s juga i sjevera - orilo se kada su se reprezentativci pojavili na bini Rive.

>> Dalić zaplakao na stihove pjesme: Croatio iz duše te ljubim