Utakmica NBA lige otišla u produžetak iako nije bilo izjednačeno! Za sve je kriv trener domaćih

Philadelphia 76ersi pobijedili su Memphis Grizzliese 122:119 nakon produžetka, no do njega ne bi došlo da trener domaćih Doc Rivers nije napravio potpunu glupost.

Naime, nakon isteka vremena i onoga što je trebala biti pobjeda 112:111, dotrčao je do sudaca i vikao na njih zbog nedosuđenog, kako ga je vidio, prekršaja na Sethu Curryju. I suci su mu dali tehničku, što znači jedno slobodno bacanje za protivničku momčad.

