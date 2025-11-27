Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
Izdan nalog za uhićenjem Andrija Mikulića
Poznato zbog čega uhićuju glavnog državnog inspektora
Vlada smijenila Mikulića, evo tko je još smijenjen na zatvorenoj sjednici Vlade
Poslušaj
Prijavi grešku
PLAVA NOĆ

Usred Lillea se orile hrvatske pjesme, a zavladalo je oduševljenje kada je stigla legenda Dinama

U Mostaru održana Dinamova Plava noć
Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.11.2025.
u 17:35

Lokalna Hrvatsko-francuska kulturna udruga kontaktirala je Dinamo čim je saznala da će zagrebački klub doći u Lille. Dinamu je predložila druženje na kojem bi hrvatska djeca mogla upoznati sadašnje ili bivše igrače, a kada su u restoran "Plan Nord" ušle igračke legende Zajec i Marić zavladalo je oduševljenje.

Hrvati u francuskom gradu Lilleu organizirali su u srijedu navečer "Plavu noć" uoči utakmice Dinama i Lillea, a događaju su nazočili dužnosnici zagrebačkog kluba Velimir Zajec i Silvio Marić. U restoranu u centru grada natiskalo se oko 160 osoba, premda je prostor bio predviđen za njih 90.

"Atmosfera je bila prekrasna, s puno emocija", rekla je Hini jedna od organizatorica Sanja Turin Meden, profesorica hrvatske nastave u Lilleu.

Lokalna Hrvatsko-francuska kulturna udruga kontaktirala je Dinamo čim je saznala da će zagrebački klub doći u Lille. Dinamu je predložila druženje na kojem bi hrvatska djeca mogla upoznati sadašnje ili bivše igrače, a kada su u restoran "Plan Nord" ušle igračke legende Zajec i Marić zavladalo je oduševljenje.

Pjevali su pjesme Prljavog kazališta, Novih fosila, Ive Robića i drugih hrvatskih glazbenika.

"Nije mala stvar što su se u srcu Lillea pjevale naše pjesme", napominje Turin Meden, rođena u Rijeci.

Objašnjava da ovakvi događaji puno znače tamošnjim Hrvatima jer nema puno sličnih događaja.

"Ja, dakako, navijam za Rijeku, a ovim događajem smo htjeli pokazati da moramo ostati ujedinjeni u svemu što promovira Hrvatsku i što je dobro za nju. Pritom je potrebno ostaviti po strani naša rivalstva", napomenula je.

Njen suprug, također Riječanin, naručio je čokoladnu tortu s grbovima Dinama i Lillea koju je napravio Francuz. Posjetitelji u restoranu, ukrašenom uzorcima nogometnih lopti, uživali su u njoj.

"Torta na kojoj su zajedno grbovi dva kluba poruka je prijateljstva, da nema nikakvog sukoba", rekla je profesorica.

Lille i Dinamo od 18.45 sati igrat će utakmicu Europske lige.

Centrom grada šeću deseci Dinamovih navijača, a mnogi su popodne još uvijek pristizali. Štrajk u srijedu u susjednoj Belgiji, zbog čega su aviokompanije Ryanair i Croatia Airlines bile otkazale dio letova iz Zagreba, otežao je dolazak dijelu putnika. Dinamo je prodao 1.889 ulaznica svojim navijačima.
Ključne riječi
Lille Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja