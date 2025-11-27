Usred Lillea se orile hrvatske pjesme, a zavladalo je oduševljenje kada je stigla legenda Dinama

Hrvati u francuskom gradu Lilleu organizirali su u srijedu navečer "Plavu noć" uoči utakmice Dinama i Lillea, a događaju su nazočili dužnosnici zagrebačkog kluba Velimir Zajec i Silvio Marić. U restoranu u centru grada natiskalo se oko 160 osoba, premda je prostor bio predviđen za njih 90.

"Atmosfera je bila prekrasna, s puno emocija", rekla je Hini jedna od organizatorica Sanja Turin Meden, profesorica hrvatske nastave u Lilleu.

Lokalna Hrvatsko-francuska kulturna udruga kontaktirala je Dinamo čim je saznala da će zagrebački klub doći u Lille. Dinamu je predložila druženje na kojem bi hrvatska djeca mogla upoznati sadašnje ili bivše igrače, a kada su u restoran "Plan Nord" ušle igračke legende Zajec i Marić zavladalo je oduševljenje.

Pjevali su pjesme Prljavog kazališta, Novih fosila, Ive Robića i drugih hrvatskih glazbenika.

"Nije mala stvar što su se u srcu Lillea pjevale naše pjesme", napominje Turin Meden, rođena u Rijeci.

Objašnjava da ovakvi događaji puno znače tamošnjim Hrvatima jer nema puno sličnih događaja.

"Ja, dakako, navijam za Rijeku, a ovim događajem smo htjeli pokazati da moramo ostati ujedinjeni u svemu što promovira Hrvatsku i što je dobro za nju. Pritom je potrebno ostaviti po strani naša rivalstva", napomenula je.

Njen suprug, također Riječanin, naručio je čokoladnu tortu s grbovima Dinama i Lillea koju je napravio Francuz. Posjetitelji u restoranu, ukrašenom uzorcima nogometnih lopti, uživali su u njoj.

"Torta na kojoj su zajedno grbovi dva kluba poruka je prijateljstva, da nema nikakvog sukoba", rekla je profesorica.

Lille i Dinamo od 18.45 sati igrat će utakmicu Europske lige.

Centrom grada šeću deseci Dinamovih navijača, a mnogi su popodne još uvijek pristizali. Štrajk u srijedu u susjednoj Belgiji, zbog čega su aviokompanije Ryanair i Croatia Airlines bile otkazale dio letova iz Zagreba, otežao je dolazak dijelu putnika. Dinamo je prodao 1.889 ulaznica svojim navijačima.