Poruka senatora vatrenih odjeknut će Hrvatskom: 'Još uvijek teško pronalazim prave riječi'

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić oglasio se na Instagramu nakon ispadanja vatrenih sa svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala.
- Još uvijek teško pronalazim prave riječi nakon posljednje utakmice. Vjerovali smo da možemo otići puno dalje, zato je ovo tako teško prihvatiti.
Svatko od nas dao je sve što je imao za ovaj dres. Odlazimo s ovog turnira razočarani, ali ponosni na način na koji smo se borili za svoju domovinu do samoga kraja.
Svima koji ste ispunili stadione, navijali za nas i pružali nam podršku od kuće – hvala. Osjetili smo vašu podršku na svakom koraku.
Hvala vam od srca - napisao je Kovačić na Instagramu.
Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
SKLADAN PAR
FOTO Prije 16 godina naša bivša voditeljica se udala za proslavljenog sportaša, evo kako je izgledalo vjenčanje
BILO VIŠE OD 500.000 LJUDI
FOTO Ovako Hipodrom izgleda točno godinu dana od Thompsonova zagrebačkog koncerta
zadržala je vedrinu i optimizam
FOTO Omiljena glumica iz domaćih serija nakon teške dijagnoze ostala je bez stana, a evo kako danas živi i što radi
opasne posljedice