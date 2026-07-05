Poruka senatora vatrenih odjeknut će Hrvatskom: 'Još uvijek teško pronalazim prave riječi'

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić oglasio se na Instagramu nakon ispadanja vatrenih sa svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala.

- Još uvijek teško pronalazim prave riječi nakon posljednje utakmice. Vjerovali smo da možemo otići puno dalje, zato je ovo tako teško prihvatiti.

Svatko od nas dao je sve što je imao za ovaj dres. Odlazimo s ovog turnira razočarani, ali ponosni na način na koji smo se borili za svoju domovinu do samoga kraja.

Svima koji ste ispunili stadione, navijali za nas i pružali nam podršku od kuće – hvala. Osjetili smo vašu podršku na svakom koraku.

Hvala vam od srca - napisao je Kovačić na Instagramu.