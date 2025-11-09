Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MORA BITI NA OPREZU

Garcia je napravio dobar posao u Hajduku, ali ne smije upasti u ovu zamku

storyeditor/2025-11-09/PXL_081125_141578135.jpg
VL
Autor
Hrvoje Delač
09.11.2025.
u 21:00

Izađe li iz predstojećeg razdoblja neokrznut, Garcia će dobiti dodatan kredit, a momčadi uliti samopouzdanje i vjeru da mogu napraviti velike stvari

Sad se to jasno može reći - Gonzalo Garcia napravio je dobar posao u Hajduku. Nakon početnih turbulencija, ispadanja iz Europe i nekih neuvjerljivih partija u domaćem prvenstvu, uspio je posložiti momčad koja ima glavu i rep.

Osim što je Hajduk u nizu od osam utakmica bez poraza (sedam pobjeda i remi u Koprivnici), navijači mogu biti zadovoljni prezentacijama. Splitski klub igra dobro, kombinatorno, zabija i malo prima. Navijače svakako veseli i žar koji se vidi, od prve minute kreće se jako i žestoko, što se vidi i po ranim pogocima. Protiv Osijeka je Krovinović zabio u 5. minuti, a Šarlija je Goricu šokirao već u 4.. Almena je Istri zabio u 22., dok je Rebić mrežu lokosa zatresao u 18. minuti.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu

Sve to govori da Garcijina momčad melje protivnika od samog početka, a onda rutinski privodi utakmice kraju. Da stvar bude bolja, sve to u posljednje vrijeme bez njihova najboljeg igrača Marka Livaje. Što će tek biti i kada se on u potpunosti oporavi...

Vidi se odmah i sjajno ozračje unutar momčadi, igrači izgaraju jedan za drugoga, zajedno se vesele i sve trenutačno izgleda idilično. Možemo ustvrditi da Hajduk godinama nije izgledao ovako ozbiljno u nastojanju da konačno nakon više od 20 godina osvoji naslov prvaka Hrvatske.

No, baš tu Garcia ne smije upasti u zamku, ne smije dopustiti da se ponovno dođe u stanje euforičnosti, koje je godinama unazad štetilo splitskom klubu. Pogotovo ne sad kad ga čeka najteže razdoblje - utakmice koje sve mogu okrenuti. Hajduku, naime, predstoje protivnici koji su ih u prvom krugu zavili u crno. Splićani prvo idu u goste aktualnom prvaku Rijeci, zatim im u goste dolazi Varaždin, a nakon toga slijedi vječni derbi s Dinamom u Zagrebu. U prvim susretima s njima Hajduk je remizirao s Rijekom kod kuće, izgubio u Varaždinu te je doživio poraz i od Dinama na Poljudu.

Izađe li iz predstojećeg razdoblja neokrznut, Garcia će dobiti dodatan kredit, a momčadi uliti samopouzdanje i vjeru da mogu napraviti velike stvari. Ne uspije li, u Splitu bi sve opet moglo krenuti nizbrdo...

Ključne riječi
zamka Hajduk Gonzalo Garcia

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZR
Ze Roberto u
21:46 09.11.2025.

Kako su "jaki"....prvaci za desetak godina....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja