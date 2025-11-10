Kladionice promijenile tečaj na Hajduk i Dinamo, evo tko je favorit za osvajanje naslova prvaka

U susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 na Aldo Drosini pobijedila je Dinamo s 2-1 probivši se na treće mjesto ljestvice. Junak susreta bio je nigerijski napadač Salim Fago Lawal, koji je postigao dva gola (10, 32), dok je gol za Dinamo zabio Monsef Bakrar (81). Dinamo je imao čak 20 kornera, gosti su uputili i gotovo 30 udaraca, no bodovi su ostali u Puli.

S druge strane, Hajduk je u subotu odigrao vrlo dobru utakmicu. Na Poljudu je svladao Osijek s 2:0 i tako nastavio pozitivan niz. Bijeli su iskoristili kiks najvećeg rivala pa tako vodeći Hajduk sada ima 20 bodova, a Dinamo 25.

Kladionice i dalje vide Dinamo kao glavnog favorita za osvajanje naslova. Tečaj za to je 1.70, dok je prije ovoga kola bio 1.55, a Hajdukov se s 2.50 popravio na 2.10.

Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka:

Dinamo – 1.70 (prije 1.55)

Hajduk – 2.10 (prije 2.50)

Rijeka – 1.50 (prije 1.00)