Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJVEĆI RIVALI

Kladionice promijenile tečaj na Hajduk i Dinamo, evo tko je favorit za osvajanje naslova prvaka

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
10.11.2025.
u 08:46

Kladionice i dalje vide Dinamo kao glavnog favorita za osvajanje naslova. Tečaj za to je 1.70, dok je prije ovoga kola bio 1.55, a Hajdukov se s 2.50 popravio na 2.10.

U susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 na Aldo Drosini pobijedila je Dinamo s 2-1 probivši se na treće mjesto ljestvice. Junak susreta bio je nigerijski napadač Salim Fago Lawal, koji je postigao dva gola (10, 32), dok je gol za Dinamo zabio Monsef Bakrar (81). Dinamo je imao čak 20 kornera, gosti su uputili i gotovo 30 udaraca, no bodovi su ostali u Puli.

S druge strane, Hajduk je u subotu odigrao vrlo dobru utakmicu. Na Poljudu je svladao Osijek s 2:0 i tako nastavio pozitivan niz. Bijeli su iskoristili kiks najvećeg rivala pa tako vodeći Hajduk sada ima 20 bodova, a Dinamo 25.

Kladionice i dalje vide Dinamo kao glavnog favorita za osvajanje naslova. Tečaj za to je 1.70, dok je prije ovoga kola bio 1.55, a Hajdukov se s 2.50 popravio na 2.10.

Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka:

Dinamo – 1.70 (prije 1.55)

Hajduk – 2.10 (prije 2.50)

Rijeka – 1.50 (prije 1.00)

Ključne riječi
kladionice Hajduk Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
DS
dr.sc.pomoćni bagerist
09:13 10.11.2025.

S Kovačevićem na klupi Dinama, koeficijent od 1,70 je smiješno mali i treba biti barem 3!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja