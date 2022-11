Lovren o nastupu na SP-u: To bih usporedio kao s djetetom, prvo, drugo, treće. Uvijek si jako sretan

Prvi je dan Svjetskog prvenstva u Kataru. Hrvatska reprezentacija nastavlja s pripremama uoči prve utakmice u srijedu protiv Maroka. Na današnjoj konferenciji za novinare pred kamere i mikrofone iašli su Dejan Lovren i Ante Budimir. Konferencija poćinje oko 8.15 (10.15 po lokalnom vremenu).

Nakon medijskih obveza Lovren i Budimir zajedno s ostatkom momčadi odlaze na trening koji na rasporedu u 9 sati.

Zanimljivo za istaknuti jest i kako je Lovren je uz Kamerunca Ngamaleua iz moskovskog Dinama jedini od 831 igrača na SP-u iz ruske lige. Hrvatskom braniču ovo je ujedno 4. veliko natjecanje, a na sva 3 do sada napravio je po jedan penal: Brazil 2014., Island 2018., Češka 2021.

"Ima pet kvalitetnih stopera, svaki može biti u prvih 11"

Osvrnuo se Lovren na svoj treći SP.

- To bi usporedio kao s djetetom, prvo drugo treće. Uvijek si jako sretan. Velika mi je čast što sam ja osobno to uspio. Da mi je to netko rekao kad sam bio mali, ne bih mu vjerovao. Prva utakmica je bila prtiv Katara 2009. sad ne znam što to znači - kazao je.

O konkurenciji na stoperskoj poziciji

- Ima pet kvalitetnih stopera, svaki može igrati u prvih 11, na kraju će izbornik odlučiti. mislim da nikad dosad nismo imali ovakvu kvalitetu. Možemo biti sretni - dodao je Lovren.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 20.11.2022., Doha, Katar - Konferencija za medije Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na SP u Kataru. Dejan Lovren, Ante Budimir, Tomislav Pacak. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

"Reprezentacija nije klub ili bilo što drugo"

Komentirao je Lovren i svoj oštar stav oko mladih igrača.

- Nisam promijenio mišljenje niti ću ga ikad promjeniti. Mislim da mladi moraju dati novu snagu, novu energiju i mislim da su je pokazali. Znaju se kakvi su standardi u reprezntaciji. To nije klub ili bilo što drugo. Ako mogu Modrić, Perišić i Vida uklizvati na treningu, mogu i oni. Željni su, rade i trebaju nastaviti tako - istaknuo je.

Antu Budimira novinari su pitali u kakvoj je formi i je li pod pritiskom slabijeg rezultata u sezoni ove godine.

- Osjećam se odlično, drago mi je da sam ovdje. Počinje veliko natjecanje i kako je rekao Dejan na početku, ovo je moje prvo dijete. Što se tiče golova, ja kao i svaki drugi napadač živim za gol i lagao bih da kažem bilo što drugo. Jedna etapa u mom životu statistički nije najidealnija, ali radim i spremam se i turnir koji kreće od nule, svi ovdje imamo nula golova - odgovorio je Budimir.

Lovrenov prijatelj Mo Salah je s reprezentacijom Egipta pobijedio Maroko, pa je hrvatski stoper upitan je li dobio koji savjet od zvijezde Liverpoola.

- Nisam pitao Salaha za savjet o Maroku, rekao je da će doći u Katar i da ćemo se vidjeti. Sada je vjerojatno već kasno, ali doći će poslije utakmice - dodao je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 20.11.2022., Doha, Katar - Konferencija za medije Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na SP u Kataru. Dejan Lovren, Ante Budimir, Tomislav Pacak. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Ima li Hrvatska snage ponoviti rezultat iz Rusije?

Novo pitanje stiglo je za Lovrena koji ove sezone igra samo rusku ligu. Kakav je bio osjećaj u Rusiji 2018. u odnosu na danas?

- Bio sam mlađi s manje bora - nasmijao se Lovren na početku - Prednost je što sam sad iskusniji i znam što mi treba i na treninzima i na utakmicama. Tako da, i dobro i loše je što su prošle četiri godine. Pun sam motiva i želje za dokazivanjem i dok god je to u meni spreman sam i dat ću sve od sebe. Prije četiri godine došao sam s drugačijim nabojem i osjećajem nakon poraza u Finalu Lige prvaka - odgovorio je branič Vatrenih.

Hrvatska je zadnji put bila toliko blizu osvajanju SP-a. Misliš li da ova nova mlada generacija ima snagu za ponoviti rezultat, pitao je novinar Associated Pressa.

- Imamo sve što treba, samo moramo pokazati to na terenu. Puno toga se mora poklopiti i svatko treba biti u najboljoj formi, ali kad imaš vjeruju u sebe i vjeru u svoju ekipu sve je moguće. Kad sam došao ovdje rekao sam "Zašto ne osvijiti ovo?", to sam rekao i 2018. kad smo izgubili finale LP s Realom pa smo 2019. osvojiili. U nogometu je sve moguće, samo treba vjerovati. - rekao je Lovren.

Kakav plasman predviđate Vatrenima na SP-u? Kao plitak potok kroz skupinu, a onda mukom do finala. Idemo po to zlato! 40,92% +

Priredit će nam dramu, ali mislim da mogu ponoviti srebro iz Rusije. 4,89% +

Stižemo do polufinala, ako bude sreće... 8,58% +

Ako se plasiramo u četvrtinale bit će uspjeh 25,35% +

Skupinu ćemo proći, ali dalje od osmine neće moći. 7,78% +

Ma ni skupinu ne prolazimo, previše ste euforični. 12,48% +

Neki od glavnih marokanskih igrača igraju u LaLigi, stoga ih Budimir dobro poznaje. U odgvoru na pitanje pohvalio je momčad Maroka koju se ne smije podcijeniti.

Je li ovo Lovrenovo oproštajno SP?

- Nastavit ću dok god vi sumnjate u mene. - rekao je Lovren ocijenivši pitanje tendencioznim.

