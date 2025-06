USKORO UŽIVO Dinamo predstavlja novog trenera, Mario Kovačević obratit će se medijima

Od 11 sati Mario Kovačević odradit će službeno predstavljanje na mjestu trenera Dinama. Dan nakon njegovog službenog imenovanja za novog trenera plavih, donedavni strateg Slaven Belupa odgovarat će na novinarska pitanja. Dinamo za dva tjedna kreće u pripreme za novu sezonu, u kojoj će na Maksimir pokušati vratiti oba domaća trofeja koja sada drži Rijeka. Kovaćevića čekaju teški zadaci, a zasad se zna tek to da će moći polagano pripremati novu europsku sezonu. Zahvaljujući velikim dosezima prethodnih sezona, Dinamo je izborio izravan plasman u skupinu Europske lige pa neće morati igrati kvalifikacije.

Kovačević je rođen 17. svibnja 1975. godine u Doljanima, naselju u općini Jablanica u Bosni i Hercegovini. Igračku karijeru gradio je kao vezni igrač u Sarajevu, u koji je došao zbog rata, a zbog ratnih zbivanja morao je otići i iz Sarajeva te se preselio u Hrvatsku. Ovaj jako kvalitetan vezni igrač nastupao je za Varteks, Belišće, Slaven Belupo, Međimurje, potom i za slovensku Naftu iz Lendave i albanski Dinamo iz Tirane. Trenerskim poslom počeo se baviti od 2014. godine, kad je sjeo na klupu Međimurja. Vodio je potom i Varaždin, gdje je preuzeo seniorsku momčad, a radio je i s mlađim uzrastima. Trenirao je i Polet iz Svetog Martina na Muri, Podravinu iz Ludbrega, ponovno Međimurje, a velik trenerski trag u SuperSport HNL-u ostavio je na klupi Varaždina i Slaven Belupa.

Fascinantno je da je trener Kovačević sa svojim klubovima čak pet puta ušao iz treće u drugu ligu, a potom s Varaždinom izborio ulazak u elitni rang. Varaždinci su s njim igrali odlično, no onda ga je teška bolest udaljila s klupe. Srećom, tu je bolest pobijedio, ali Varaždin nije održao svoju riječ, kad je ozdravio, nije ga vratio na klupu. I nakon što je smijenjen Ivan Radeljić u Slaven Belupu stigao je na klupu svog bivšeg kluba i s posljednjeg mjesta na kojem je bio doveo ih u borbu za europske pozicije i do finala kupa. I Varaždin i Slaven Belupo pod njim su igrali jako dobro, očito je da zna napraviti igru, a to se od njega očekuje i u Dinamu.

PREDSTAVLJANJE KOVAČEVIĆA POČINJE U 11 SATI