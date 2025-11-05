Uoči jedne od najvažnijih utakmica jedan podatak navijače Dinama mogao bi baciti u očaj!

Pred nogometašima Dinama jedna je od najvažnijih utakmica u dosadašnjem dijelu sezone. Osokoljeni pobjedom nad hrvatskim prvakom Rijekom, plavi žele nastaviti odličan niz u Europi, a priliku za to imaju u utakmici četvrtog kola Europske lige u kojoj dočekuju Celtu.

Dinamo je trenutačno četvrti na ljestvici, što je fantastičan rezultat, a eventualnom pobjedom nad Celtom došli bi do 10 bodova, što bi im prema mnogima računicama već trebalo biti dovoljno da minimalno osiguraju doigravanje. Stoga je ova utakmica z Kovačevića i njegove nogometaše od iznimne važnosti.

No, zasigurno će biti teško jer Celta dolazi u dobroj formi, neporažena je u posljednjih sedam susreta u svim natjecanjima, dok je trenutačno u nizu od četiri uzastopne pobjede.

Kladionice ovaj par vide vrlo izjednačeno, iako španjolskoj momčadi daju blagu prednost, tečaj na nju je 2,50, dok je tečaj na pobjedu hrvatskog doprvaka 2,70.

Ono što Dinamu svakako ne ide u korist jest podatak koji bi navijače plavih mogao baciti u očaj. Dinamu, naime, španjolske momčadi nimalo ne odgovaraju! U 20 odigranih susreta u europskim natjecanjima protiv momčadi s Pireneja Dinamo ima svega tri pobjede, tri puta završilo je bez pobjednika, te je 14 puta poražen. Da stvar bude gora, dvije od tri pobjede plavima nisu puno značile u smislu prolaska dalje. U sezoni 2010./11. pobijedili su Villarreal s 2:0, dok su u gostima izgubili (0:3), a skupinu nisu prošli.

Hrvatski klub ima i pobjedu nad Sevillom iz veljače 2022. godine, ali minimalna pobjeda koju je osigurao Oršić nije bila dovoljna jer je u prvoj utakmici šesnaestine finala EL-a andaluzijska momčad pobijedila s 3:1.

Ono što je ipak svjetla točka jest da je u zadnjem okršaju sa Španjolcima Dinamo prošao dalje, bilo je to u veljači 2024. godine kada je izbačen Betis (1:1, 1:0).

Dinamo je u dosadašnjem ligaškom dijelu Europske lige pobijedio Fenerbahče s 3:1, istim rezultatom pobijedio je Makabi, da bi protiv Malmöa osvojio bod (1:1). Nadamo se da će se ovi odlični europski rezultati nastaviti i sutra.