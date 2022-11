United kao zamjenu za Ronalda vidi bivšeg igrača Stokea

Manchester United traži zamjenu za Cristiana Ronalda, koji bi uskoro mogao otići iz kluba. Jedan od kandidata, kako javlja francuski Media Foot, jest napadač Eric Maxim Choupo-Moting, napadač njemačkog Bayerna.

Rijetko koji igra može se pohvaliti osebujnom i neobičnom karijerom kakvu ima kamerunski reprezentativac. Naime, prije dolaska na Allianz Arenu, na kojoj je, uz mladog Mathysa Tela, jedini napadač ekipe pa tako i glavna zamjena za Roberta Lewandowskog otišlog u Barcelonu, bio je u PSG-u, koji ga je uzeo od - Stoke Cityja.

Foto: EXPA/ SM/EXPA 01.11.2022, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen vs Inter Mailand, Gruppe C, im Bild Eric Maxim Choupo-Moting // during the UEFA Champions League group C match between FC Bayern Muenchen and Inter Mailand at the Allianz Arena in Muenchen, Germany on 2022/11/01. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ SM *****ATTENTION - OUT of GER***** Photo: EXPA/ SM/EXPA

Krajnje neobičan transfer, složit ćete se, jer je iz drugoligaša Stokea preselio u jedan od najbogatijih klubova svijeta. U Parizu je zabio devet, a u Munchenu u dvije sezone 26 golova i tako zainteresirao skaute Uniteda, koji traže zamjenu za Ronalda, u slučaju da Portugalac napusti njihove redove.

Choupo-Moting, s obzirom na to da ima već 33 godine, prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura.

>> Pogledajte: Nevjerojatni Luka Modrić srušio rekord Christiana Ronalda