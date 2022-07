Umjesto na teren - u reality! Engleski nogometaš napustio klub zbog TV showa

Napadač engleskog nogometnog petogligaša Halifax Towna Jamie Allen (27) napustio je klub kako bi se pridružio reality showu "Love Island".

Reprezentativac Monserrata, otoka u Karibima koji je prekomorsko područje Ujedinjenog kraljevstva, nedavno je potpisao novi ugovor za Halifax Town, međutim nije mogao odbiti ponudu za sudjelovanje u popularnom showu "Otok ljubavi".

Allen je prošle sezone upisao 24 nastupa za Halifax Town postigavši jedan pogodak. Tijekom karijere igrao je i za Dover, Barrow, Fleetwood Town...

Jamie Allen has decided to join the cast of ❤️ Island 2022, making his intentions clear that the opportunity is very important to him.



The matter will be reviewed on his return.