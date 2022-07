Kontroverzni reality show u kojemu je i kći legendarnog nogometaša suočava se s ozbiljnim optužbama

Nova sezona kontroverznog britanskog reality showa "Love Island", osma po redu, premijerno je krenula 6. lipnja no od tada pa do sada medijski regulator Ofcom primio je preko 781 pritužbu, piše Variety. Show se prikazuje u ogoljenom formatu od nedjelje do petka na ITV2.

- Do sada smo primili ukupno 781 pritužbu na aktualnu sezonu "Love Islanda" - potvrdio je glasnogovornik Ofcoma. Prema njima, gledatelji su bili zabrinuti zbog maltretiranja u emisiji, dobrobiti i mentalnog zdravlja natjecatelja, a posebice onih koji su više pred kamerama od drugih. Gledatelje zabrinjava i razlika u godinama.

Show su na društvenim mrežama prozvali i "The Gemma Show" po natjecateljici Gemmi Owen, čiji je otac engleska nogometna legenda Michael Owen, jer je konstantno bila pred kamerom i u centru pozornosti. U show je ušla s 19 godina, čime je postala najmlađa natjecateljica, a prije nego što su se oboje "ponovo spojili" s drugim natjecateljima, bila je u paru s 27-godišnjim Davideom Sanclimentijem.

Inače, u showu se od parova očekuje da spavaju u istom krevetu i zajedno sudjeluju u "nepristojnim" izazovima, što često rezultira svađama i eksplicitnim sadržajem. Ovo nije prvi put da se show suočava s pritužbama. Prošle godine samo jedna epizoda privukla je rekordnih 25 tisuća pritužbi nakon što su se natjecatelji Teddy Soares i Faye Winter žestoko posvađali.

Zbog svega, show je pod intenzivnim nadzorom, pogotovo zbog samoubojstva dvoje bivših natjecatelja te voditeljice Caroline Flack.

I unatoč svemu, prvu epizodu nove sezone gledalo je 2,4 milijuna gledatelja. U ponedjeljak navečer zabilježio je najveću gledanost ove sezone s ukupno tri milijuna gledatelja na svim uređajima.

