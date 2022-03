Ukrajinka pobijedila Ruskinju pa oduševila onim što je nosila:  Bila sam u misiji za svoju zemlju

"Bila sam u misiji za svoju zemlju", izjavila je u utorak, odjevena u plavu suknju i žutu majicu, Ukrajinka Elina Svitolina koja je u prvom kolu teniskog WTA turnira u Monterreyu pobijedila Ruskinju Anastasiju Potapovu.

"Sve što ovdje zaradim ići će za vojsku, hvala na podršci", izjavila je Svitolina koja je lagano sa 6-1, 6-2 pobijedila Potapovu, 81. tenisačicu svijeta.

Svitolina, koja je 15. na svijetu, u početku je razmišljala o bojkotu meča u znak prosvjeda protiv ruske invazije na njezinu zemlju. Svitolina je u ponedjeljak upozorila da će odbiti igrati protiv ruskih i bjeloruskih tenisačica, osim ako ne budu pod neutralnom zastavom. ATP i WTA su nakon toga objavili da Rusi i Bjelorusi mogu nastaviti sudjelovati na turnirima, ali "ne pod zastavom" svoje zemlje "do daljnjeg". Svitolina će u drugom kolu igrati protiv Bugarke Viktorye Tomove.

Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS Tennis - WTA 250 - Monterrey Open - Club Sonoma, Monterrey, Mexico - March 1, 2022 Anasatsia Potapova shakes hands with Ukraine's Elina Svitolina after their first round match REUTERS/Daniel Becerril Photo: DANIEL BECERRIL/REUTERS

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u utorak u drugo kolo teniskog WTA turnira u Monterreyu nakon što je sa 5-7, 7-6(3), 6-3 poslije dva sata i 20 minuta svladala Amerikanku Madison Keys.

Prvi set Martić je izgubila nakon što je na samom kraju izgubila svoj servis, ali u drugom nije popustila i dobila ga je i tie breaku. U trećem je setu američkoj tenisačici tri puta uzela servis i meč okončala u svoju korist. Ovo je bio njihov treći međusobni susret i druga pobjeda nad trenutačno 28. tenisačicom svijeta. U drugom kolu će Marftić igrati protiv Čehinje Marie Bouzkove, 81. na WTA ljestvici s kojom do sada nije igrala.