Ukrajincima je u Poreču sve plaćeno, a mogu i ostati u Hrvatskoj ako žele

Ukrajinci i Ukrajinke koji nastupaju na Prvenstvu Europe do 22 godine u Poreču nisu morali plaćati troškove puta, ali ni trošak boravka u ovom velikom hrvatskom turističkom središtu. Za to su se pobrinuli Međunarodni boksački savez (IBA) i Njemački boksački savez, a Hrvatski boksački savez pobrinut će se da oni koji nakon Prvenstva požele ostati u Lijepoj Našoj to i mogu.

– Kao što je dogovoreno na našem Direktoriju, IBA će pokriti sve troškove sudjelovanja ukrajinskih boksača i boksačica na svim međunarodnim natjecanjima. Sigurnost i dobrobit sportaša nama su prioritet i ovo je sjajan primjer združenosti boksačke zajednice – izjavio je glavni tajnik IBA, Mađar Istva Kovacs, nekad i sam veliki boksač.

Štoviše, Kovacs ima olimpijsko zlato (1996.) i broncu (1992.), a tih 90-ih godina "Kobra" je svjetski i europski prvak bio po dva puta.

Poznato je da, prema odluci IBA, u Poreču nema boksača i boksačica iz Rusije i Bjelorusije, a i pitanje je kada će njihovim sportašima to biti dozvoljeno. A i da mogu doći na jedno ovakvo natjecanje, uz toliko antiruskih sentimenata u cijelom svijetu, ne bi im bilo lako.

Zato je i razumljiva odluka Ruskog džudaškog saveza, koji je odlučio zabraniti svojim sportašima da putuju na natjecanja u inozemstvo. Svjetski džudaški savez (IJF) valjda je jedina federacija nekog olimpijskog sporta koja Rusima i Bjelorusima nije zabranila da nastupaju.